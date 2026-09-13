"Ми б швидко її здолали": у Польщі зробили зухвалу заяву про можливий напад Росії

Міністр переконаний, що Польща має велику перевагу над Росією в повітряних силах

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Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський переконаний: у разі нападу Росії польська армія здатна швидко відбити агресію та знищити решту російських нафтопереробних заводів, уцілілих після українських ударів.

Про це він заявив під час форуму Ялтинська європейська стратегія (YES). Відео публікує Clash Report.

"Знаєте, якби Росія напала на нас і ми діяли б без жодних обмежень, гадаю, ми б досить швидко її здолали. Ми маємо величезну перевагу над Росією в повітряних силах. Генерале, поправте мене, якщо я помиляюся, але йдеться про близько 2500 літаків. Навіть без участі США ця перевага залишається величезною. Я не перевіряв останні дані щодо кількості наявних у нас ракет та інших засобів для завдання ударів у глибині ворожої території, але якщо українці за пів року вивели з ладу половину російських нафтопереробних потужностей, то ми могли б зробити це за шість тижнів і знищити решту", – заявив посадовець.

Ймовірні воєнні сценарії та загрози з боку Кремля змушують сусідні європейські держави ґрунтовно переглядати оборонну стратегію. Зокрема, Польща оперативно посилює кордон, щоб унеможливити провокації та сухопутні атаки. Власну лінію оборони Варшава зміцнює разом із нарощуванням ППО та закупівлею новітньої зброї, формуючи надійний бар'єр на східному фланзі Альянсу. Утім, існують сумніви щодо спроможності Польщі дати швидку та гідну відсіч агресору, адже країна не має такого масштабного досвіду війни, як Україна.

Чи здатна польська армія відбити агресію РФ?

Варто зауважити, що за подібними заявами проглядається скоріше гучна політика, ніж реальність. Насамперед сама Польща не володіє 2,5 тисячами літаків – це загальний парк усього ЄС. До того ж без підтримки Сполучених Штатів Варшаві забракне запасів ракет і снарядів для затяжної війни, а масштабний оборонний "Східний щит" на межі з РФ поки що існує переважно на папері та кількох окремих ділянках.

Ключовий виклик полягає в іншому: польське військо, на відміну від українського, взагалі не проходило крізь повномасштабні бойові дії. Попри наявність сучасних винищувачів і танків, країна ще ніколи не стикалася з тисячами "Шахедів", масованою артилерією, ударами КАБів та потужними системами РЕБ противника. Розбити Росію самотужки за лічені тижні за таких обставин — вкрай малоймовірно.

F-16C ПС Польщі. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія не виключає, що у жовтні 2026 року відбудуться тристоронні переговори щодо врегулювання війни. Йдеться про зустріч представників України, США та РФ.