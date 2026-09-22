Готуємося до графіків? Через російські удари є перебої зі світлом у 7 областях

Енергетики вже приступили до відновлювальних робіт

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Через російські атаки у вівторок, 22 вересня, частина споживачів у семи областях України залишилися без електропостачання. Проте застосування графіків відключень не планується.

Як повідомили в "Укренерго", через ворожі обстріли виникли перебої з подачею електроенергії у таких областях:

Вінницька,

Дніпропетровська,

Житомирська,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Чернігівська.

"Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", — наголосили в компанії.

Водночас 22 вересня зросло споживання електроенергії. Станом на 09:30 воно було на 4,5% вищим, ніж у понеділок. Причина – хмарна та дощова погода у більшості областей України. Через такі погодні умови знижується ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та зростає обсяг енергоспоживання із загальної мережі.

У Міненерго поінформували, що застосування обмежень електропостачання (погодинні графіки) 22 вересня не прогнозується. Там додали, що через негоду без електропостачання залишається низка населених пунктів на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині.

Українців просять особливо ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години — з 16:00 до 22:00. Водночас враховуючи погодні умови, є необхідність в ощадливому енергоспоживанні протягом всього дня – з 10:00 до 22:00.

Раніше "Телеграф" розповідав, що варто мати кожному українцю взимку 2026/2027. Влада закликає громадян готуватися до найгірших сценаріїв: від регулярних перебоїв зі світлом, опаленням і водою, до повного і довготривалого блекауту.