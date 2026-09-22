Співав штучний інтелект, а тепер буде людина: цікаві деталі про пісню "Червоний мак" і нову виконавицю

Літня композиція підкорила музичні чарти

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Пісня "Червоний мак", яка за кілька місяців стала одним із найпомітніших українських музичних хітів, переходить від цифрового звучання до живого виконання.

Українська співачка SKYLERR оголосила, що виконуватиме трек разом із гуртом Kavabanga Depo Kolibri. Наразі артисти працюють над новою версією композиції, у якій замість згенерованого ШІ жіночого вокалу звучатиме голос реальної виконавиці.

Про майбутню прем’єру SKYLERR розповіла під час свого концерту. Після виступу вона також поділилася відповідним відео на своїй сторінці в Instagram.

Співачка зазначила, що "Червоний мак" увійде до її концертної програми та відтепер звучатиме під час її виступів. Коли саме відбудеться прем’єра повної версії, артистка поки не уточнила.

Пісня, яку тепер буде звучати на всіх моїх концертах і буде у нашому виконанні. Пісня, яку за це літо полюбили мільйони людей. За цей час Kavabanga Depo Kolibri написали пісню "Червоний мак", яку ви всі прекрасно знаєте із виконанням штучного інтелекту SKYLERR

"Червоний мак" привернув значну увагу слухачів улітку та швидко піднявся на вершини українських музичних рейтингів. Композицію написав Олександр Плісакін, відомий як Kavabanga. Чоловічу вокальну партію виконав Дмитро Лелюк (Kolibri), тоді як жіночий вокал у першій версії треку був створений за допомогою штучного інтелекту.

Популярність композиції підтверджували й позиції в музичних чартах: "Червоний мак" посідав перше місце в українському тижневому чарті YouTube. Пісня також очолювала український топ-100 в Apple Music.

Нагадаємо, що справжнє ім’я співачки SKYLERR – Валерія Кудрявець. Широку популярність здобула завдяки пісням "Падав туман", "Горлиці" та іншим композиціям.

Вона стала фіналісткою Національного відбору на "Євробачення" у 2024 році, проте відмовилася брати участь у голосуванні.