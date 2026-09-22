Готовимся к графикам? Из-за российских ударов есть перебои со светом в 7 областях

Энергетики уже приступили к восстановительным работам

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Из-за российских атак во вторник, 22 сентября, часть потребителей в семи областях Украины осталась без электроснабжения. Однако применение графиков отключений не планируется.

Как сообщили в "Укрэнерго", из-за вражеских обстрелов возникли перебои с подачей электроэнергии в таких областях:

Винницкая,

Днепропетровская,

Житомирская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черниговская.

"Там, где это позволяет ситуация безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей", — подчеркнули в компании.

В то же время 22 сентября возросло потребление электроэнергии. По состоянию на 09:30 оно было на 4,5% выше, чем в понедельник. Причина – облачная и дождливая погода в большинстве областей Украины. В связи с такими погодными условиями снижается эффективность работы бытовых солнечных электростанций и растет объем энергопотребления из общей сети.

В Минэнерго проинформировали, что применение ограничений электроснабжения (почасовые графики) 22 сентября не прогнозируется. Там добавили, что из-за непогоды без электроснабжения остается ряд населенных пунктов на Днепропетровщине, Киевщине и Черниговщине.

Украинцев просят особенно экономно использовать электроэнергию в вечерние часы — с 16:00 до 22:00. В то же время учитывая погодные условия, есть необходимость в экономном энергопотреблении в течение всего дня – с 10:00 до 22:00.

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