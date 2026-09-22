Блокування розробки Жуківської площі позбавляє Україну критичних інвестицій у власний газовидобуток

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Безпідставне блокування розробки Жуківської нафтогазоносної площі на Полтавщині, яку Група Західнадрасервіс придбала у 2021 році на відкритому електронному аукціоні за 90 млн грн, може позбавити Україну критично необхідних інвестицій у власний газовидобуток, заявив Артем Петренко, директор Асоціації газовидобувних компаній України.

За словами Петренка, подібні випадки вже траплялися в галузі раніше, зокрема у 2012-2014 роках. "Тоді "активісти" блокували розробку великої ділянки на Харківщині та Донеччині. Потім, вже у 2018-му, схожі випадки знову фіксувалися на Харківщині. І чим це все закінчилося – ми добре бачимо: їхній зв'язок із агресором вже є абсолютно очевидним".

"Історія повторюється, сценарії – одні і ті ж. Тільки цього разу – вже на Полтавщині", – додав Петренко, коментуючи ситуацію навколо Жуківської площі, яку компанія "Горизонти" Групи Західнадрасервіс розробляє у партнерстві з міжнародним інвестором — чеською групою MND.

"Перешкоджання газовидобутку і блокування роботи компаній виглядає як пряма робота проти нашої держави. І виникає питання – в чиїх інтересах це здійснюється? Питання риторичне", – наголосив експерт.

Він зазначив, що українські видобувні компанії продовжують вкладати значні кошти у сектор, зберігають виробництво під щоденними атаками, оперативно відновлюються. Саме завдяки цій роботі українці практично не відчувають проблем із газопостачанням, акцентував він.

"Але для стабільного видобутку необхідно розробляти нові ділянки і бурити свердловини", – наголосив експерт.

За його даними, лише за час повномасштабної війни Західнадрасервіс спільно з MND Ukraine відкрили 5 родовищ, пробурили 97 свердловин, видобули 1,7 млрд кубометрів газу та збудували 6 установок підготовки газу. Інвестиції у газовидобуток за 4,5 роки становили $167,5 млн, ще $98,4 млн – у дослідження, буріння, будівництво УПГ, трубопроводів та інфраструктури, а на інші капітальні енергетичні проєкти спрямовано ще $128,4 млн. Загальна сума інвестицій перевищує $394 млн, сплачених податків – 16,7 млрд грн.