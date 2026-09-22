Блокировка разработки Жуковской площади лишает Украину критических инвестиций в собственную газодобычу

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Безосновательная блокировка разработки Жуковской нефтегазоносной площади на Полтавщине, которую Группа Западнаядрасервис приобрела в 2021 году на открытом электронном аукционе за 90 млн грн, может лишить Украину критически необходимых инвестиций в собственную газодобычу, заявил Артем Петренко, директор Ассоциации газодобывающих.

По словам Петренко, подобные случаи уже случались в отрасли раньше, в том числе в 2012-2014 годах. "Тогда "активисты" блокировали разработку большого участка на Харьковщине и Донетчине. Затем, уже в 2018-м, подобные случаи снова фиксировались на Харьковщине. И чем это все закончилось – мы хорошо видим: их связь с агрессором уже абсолютно очевидна".

"История повторяется, сценарии – одни и те же. Только в этот раз – уже на Полтавщине", – добавил Петренко, комментируя ситуацию вокруг Жукивской площади, которую компания "Горизонты" Группы Западнадрасервис разрабатывает в партнерстве с международным инвестором – чешской группой MND.

"Препятствование газодобыче и блокировке работы компаний выглядит как прямая работа против нашего государства. И возникает вопрос – в чьих интересах это осуществляется? Вопрос риторический", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что украинские добывающие компании продолжают вкладывать значительные средства в сектор, сохраняют производство под ежедневными атаками, оперативно возобновляются. Именно благодаря этой работе украинцы практически не испытывают проблем с газоснабжением, подчеркнул он.

"Но для стабильной добычи необходимо разрабатывать новые участки и бурить скважины", – подчеркнул эксперт.

По его данным, только за время полномасштабной войны Западнаядрасервис совместно с MND Ukraine открыли 5 месторождений, пробурили 97 скважин, добыли 1,7 млрд кубометров газа и построили 6 установок подготовки газа. Инвестиции в газодобычу за 4,5 года составили $167,5 млн, еще $98,4 млн — в исследования, бурение, строительство УПГ, трубопроводов и инфраструктуры, а на другие капитальные энергетические проекты направлено еще $128,4 млн. Общая сумма инвестиций превышает $394 млн, уплаченных налогов — 16,7 млрд грн.