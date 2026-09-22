Замість пустелі утворився 10-метровий ліс: що зараз відбувається на місці Каховського водосховища (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Що там зафіксували науковці та які прогнози
В мережі показали територію колишнього Каховського водосховища біля Нікополя з висоти пташиного польоту. Ці кадри скоріше нагадують інопланетний пейзаж через червоні ділянки. Але природа поступово бере своє – молодий ліс там сягає десяти метрів заввишки, плавні наповнюються водою, а також зростає біорізноманіття.
Відповідне відео опубліковано в мережі.
Як повідомляє "Суспільне", загалом науковці фіксують понад 320 видів квіткових рослин, дедалі частіше бачать пеліканів, лисиць і зайців, а у Дніпрі — червонокнижних осетрів.
Спостереження науковців підтверджують їхній прогноз: після спуску Каховського водосховища на його місці росте молодий ліс, відновлюються плавні й з’являється дедалі більше видів рослин і тварин. За словами еколога Вадима Манюка, якщо рівень води в Дніпрі коливатиметься приблизно так само, як у перші чотири роки після катастрофи, з часом тут сформується заплавний ліс.
"Ліс буде підійматися, русло Дніпра залишатиметься таким природним, диким, річка буде чистою, болота будуть далі також залишатися на своїх місцях, буде більше різноманіття флори і фауни", – пояснив Манюк.
За його словами, на місці колишнього водосховища формуватимуться болота, луки та ліс за тим самим сценарієм, що й у всіх інших заплавних лісах – перший ярус дерев та підлісок. Водночас розвиватиметься ґрунт, а видове різноманіття стане більшим.
Нагадаємо, влітку 2026 року в Європі спостерігається рекордне обміління кількох найбільших річок через тривалу спеку та посуху — історично низькі рівні фіксують на Рейні та Дунаї в багатьох ділянках. Не стала виключенням і Україна — Дністер обмілів настільки, що з води проступають старі кістки, а в Молдові, яка нижче за течією, оголосили режим надзвичайної ситуації.