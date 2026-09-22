Замість пустелі утворився 10-метровий ліс: що зараз відбувається на місці Каховського водосховища (фото, відео)

Що там зафіксували науковці та які прогнози

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В мережі показали територію колишнього Каховського водосховища біля Нікополя з висоти пташиного польоту. Ці кадри скоріше нагадують інопланетний пейзаж через червоні ділянки. Але природа поступово бере своє – молодий ліс там сягає десяти метрів заввишки, плавні наповнюються водою, а також зростає біорізноманіття.

Відповідне відео опубліковано в мережі.

Як повідомляє "Суспільне", загалом науковці фіксують понад 320 видів квіткових рослин, дедалі частіше бачать пеліканів, лисиць і зайців, а у Дніпрі — червонокнижних осетрів.

Спостереження науковців підтверджують їхній прогноз: після спуску Каховського водосховища на його місці росте молодий ліс, відновлюються плавні й з’являється дедалі більше видів рослин і тварин. За словами еколога Вадима Манюка, якщо рівень води в Дніпрі коливатиметься приблизно так само, як у перші чотири роки після катастрофи, з часом тут сформується заплавний ліс.

Великий Луг, який відновився після підприву Каховської ГЕС. Суспільне Дніпро

Молодий ліс, що утворився на місці колишнього Каховського водосховища. Суспільне Дніпро

"Ліс буде підійматися, русло Дніпра залишатиметься таким природним, диким, річка буде чистою, болота будуть далі також залишатися на своїх місцях, буде більше різноманіття флори і фауни", – пояснив Манюк.

Корова пасеться на території колишнього Каховського водосховища. Суспільне Дніпро

За його словами, на місці колишнього водосховища формуватимуться болота, луки та ліс за тим самим сценарієм, що й у всіх інших заплавних лісах – перший ярус дерев та підлісок. Водночас розвиватиметься ґрунт, а видове різноманіття стане більшим.

Молодий ліс, що утворився на території колишнього водосховища. Суспільне Дніпро

Корови пасуться на території Великого Лугу. Суспільне Дніпро

Нагадаємо, влітку 2026 року в Європі спостерігається рекордне обміління кількох найбільших річок через тривалу спеку та посуху — історично низькі рівні фіксують на Рейні та Дунаї в багатьох ділянках. Не стала виключенням і Україна — Дністер обмілів настільки, що з води проступають старі кістки, а в Молдові, яка нижче за течією, оголосили режим надзвичайної ситуації.