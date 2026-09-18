Операція "Вівальді": генерал Білецький розповів, як "Трійка" зірвала план Росії оточити міста-фортеці на Донеччині

Українські воїни діяли рішуче та агесивно

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Третій армійський корпус у ході операції "Вівальді" зірвав замисел росіян на Донецькому напрямку. Він полягав в оточенні поясу міст-фортець — Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки, двома "клешнями" з півночі та півдня.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький. За його словами, це вдалось зробити завдяки системному знищенню спроможностей ворога.

Генерал пояснив, що Росія планувала оточення поясу міст-фортець на Донецькому напрямку двома "клешнями" — умовно з півночі через наступ у районі Святогірська і з півдня через Добропілля. Противник мав намір зімкнути клешні в районі Барвінкового, що дозволило б взяти міста Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку в оточення і захопити фактично без бою. Цей план було зірвано.

"У росіян був замисел на Донецькому напрямку — охопити пояс міст-фортець двома клешнями. Через Святогірськ з умовно півночі і Добропілля з півдня, зімкнувши їх в районі Барвінкового. Під час операції "Вівальді" бійцям Третього армійського корпусу вдалося розгромити північну клешню. Тепер критично важливо не дати росіянам відновити наступ і паралізувати їхні логістику і тил", — зазначив Білецький.

Під час операції "Вівальді" Третій армійський корпус розгромив російське угрупування і не дає ворогу відновити своє становище. Такого результату вдалося досягти завдяки системним ударам по енергетичній складовій забезпечення російських військ — складах з пальним, генераторах та акумуляторних потужностях, що живлять засоби радіоелектронної боротьби, радіотехнічної розвідки та артилерійські й авіаційні РЛС на передовій.

Ситуація в Донецькій області станом на 16 вересня 2026 року. Мапа DeepState

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії несподівано відпустили фігурантів операції "Павутина".