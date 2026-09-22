Мало не став останнім в житті: пранк українки над чоловіком завірусився в TikTok (відео)

Хтось вважає жарт надто жорстким, а хтось не може припинити сміятися

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Українка потролила свого чоловіка у його день народження. Вона зіграла на його найбільшому страху — страху змій.

Жінка опублікувала відео пранку у TikTok і він став дуже популярним. На момент публікації матеріалу ролик набрав майже 13 тисяч "лайків" та 10 тисяч поширень.

На кадрах — родина з трьома синами йде лісом. Раптово жінка починає кричати, чоловік помічає позаду себе "змію" та починає бігти. Він кричить дітям, щоб тікали.

"Змія" ніби переслідує чоловіка, бо це — імітацію змії, яка на тонкій непомітній волосіні тягнеться за ним, бо дружина затискачем непомітно причепила її до футболки чоловіка ззаду.

Чим більше він тікає, тим більше "змія" переслідує його. Діти, ймовірно попереджені про розіграш, бо не дуже бояться, але підіграють мамі та створюють атмосферу паніки.

Врешті решт чоловік розуміє, що над ним пожартувала дружина, а змія — лише імітація. "Що ти таке дурне", каже він жінці.

Одна з коментаторок написала, що вона б розлучилася з такою жінкою на місці цього чоловіка, в нього від переляку міг статися напад. Проте більшість коментаторів вважають, що жарт вдався. Багато хто питає, де можна купити таку змію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловік помстився комарам їх же зброєю. Відео розправи зібрало мільйони подяк.