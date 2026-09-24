"Підірвемо наше майбутнє": чому категорично не можна призивати молодь

У разі мобілізації молодих чоловіків Україна може повторити долю СРСР

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У віці 18-24 років в Україні мешкає близько мільйона чоловіків, які потенційно можуть поповнити лави ЗСУ. Однак зменшувати мобілізаційний віковий поріг (на цей час становить 25 років) не варто.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. Детальніше читайте у матеріалі: "У 2027 році все скінчиться. Ми повернемо території та людей – Лібанова про мобілізацію жінок, бебі-буму та мігрантів"

"Я категорично проти того, щоб знижувати цей поріг. Хоча у віці 18-24 років у нас близько мільйона юнаків. Поки вдається відбиватися (від ідеї зниження мобілізаційного віку), хоча нас до цього штовхають. Хто? Партнери наші. Вони говорять про те, що потрібно знижувати мобілізаційний вік, щоби більше було воїнів на фронті. Ми поки що стоїмо. Це не може тривати дуже довго? Може. За рахунок чого? Дрони", — відзначила Лібанова.

Елла Лібанова/Фото: suspilne.media

За словами Лібанової, навіть якщо розпочати мобілізацію молоді, то багато людей до армії не набрати.

" Їх то мільйон, але з цього мільйону давайте приберемо тих, хто навчається (приблизно 4%). Крім того, серед них одразу з'явиться багато доглядальників за хворими родичами (що дає право на відстрочку від мобілізації, — ред.) І що з того мільйону залишиться?" — сказала Лібанова.

Експертка зазначила, що мобілізація чоловіків віком 18–24 років неминуче призведе до демографічної катастрофи. За приклад вона навела СРСР часів Другої світової війни.

"Якщо подивитися дані Другої світової, то найвищий рівень смертності був якраз серед наймолодших людей. Тих, кого в 18-20 років забрали на фронт. У них, судячи з усього, відсутній ще інстинкт самозбережної поведінки і вони надто авантюрно себе ведуть на фронті. Можливо, з точки зору виконання завдань, для солдата це непогано, але рівень смертності був шалений саме серед таких молодих людей. В СРСР було, так зване, одностатеве покоління народження 1920-1923 років. І до чого ми прийдемо після війни? Хто буде народжувати дітей? Дідусі по 60 років? Тобто якщо ми молодь візьмемо на фронт, то просто підірвемо своє майбутнє. Рівень смертності буде значно вищий, ніж серед старших людей. Навіть якщо вони воюватимуть дроноводами", — заявила Лібанова.

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Нагадаємо, за загальним правилом, мобілізації в Україні підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони придатні до військової служби, не мають права на відстрочку та не заброньовані. Однак у деяких випадках під призов можуть потрапити громадяни до 25 років.