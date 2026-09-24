Знайдіть 3 відмінності за 30 секунд: головоломка з палаючим Кремлем для найуважніших

Чи вдасться вам усі помітити?

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Головоломки на пошук відмінностей допомагають тренувати уважність, концентрацію та здатність помічати дрібні деталі. Такі завдання також дають змогу ненадовго переключитися від повсякденних справ.

"Телеграф" пропонує вам потренувати свою уважність, розглядаючи картинку з палаючим Кремлем. На перший погляд зображення здаються майже однаковими, однак між ними заховані три відмінності.

Спробуйте знайти відмінності

Уважно подивіться на картинку ліворуч і спробуйте знайти три відмінності порівняно із зображенням праворуч.

Не поспішайте переходити до відповідей — спочатку дайте собі кілька хвилин і перевірте, наскільки уважно ви розглядаєте деталі.

Головоломка з палаючим Кремлем

А ось і правильні відповіді

Якщо всі три знайти не вдалося — ось де вони заховані:

Прапор на куполі

На зображенні ліворуч над куполом є російський триколор. На правому зображенні прапора немає.

Зірка на верхівці вежі

Ліворуч зірка повністю червона. Праворуч вона має жовту окантовку та червону середину.

Годинник на вежі

На годиннику ліворуч видно три стрілки. На зображенні праворуч є лише дві.

Правильні відповіді

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