Море чисте, а пляжі пусті: Бердянськ в окупації виглядає як місто-привид (відео)

Курортне місто п'яте літо у розпал сезону — пусте та сумне

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Бердянськ, місто на узбережжі Азовського моря, яке до окупації було популярним бюджетним курортом, у розпал сезону вражає безлюдністю. На пляжах людей дуже мало, не дуже багато їх і на вулицях міста.

Свіжі відео з пляжів та вулиць окупованого з 2022 року міста у Запорізькій області з'явилися у YouTube. Автор одного з них каже: "приїжджих, зрозуміло, мало, не знаю, буде більше, чи ні".

Людей небагато навіть на вулицях. Однак, за словами автора відео, у Бердянську ситуація ще нічого, адже у курортній Кирилівці відпочивальників немає взагалі. Він також згадує, що в Бердянську проблеми з бензином.

На ще одному відео можна побачити, що вода у морі чиста, а погода чудова. Однак пляжі у розпал сезону пусті. Медуз не так багато, явно не вони відлякали відпочивальників.

"А де люди?", — пишуть у мережі.

Зазначимо, що до російської окупації влітку Бердянськ приймав тисячі курортників. Біля моря ніде було і яблуку впасти. Однак з того часу, як Росія захопила місто, відпочивальників дуже мало, пляжі поступово дичавіють та заповнюються сміттям.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається влітку 2026 року на інших окупованих курортах Азовського моря. Кирилівка, Урзуф та Юріївка виглядають дуже сумно.