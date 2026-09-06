Прильоти по будинку та постраждалі діти: з’явилися наслідки нічної атаки

У деяких місцях виникли пожежі

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З вечора і до ранку 6 серпня росіяни атакували Україну безпілотниками. Під ударами опинилися одразу декілька великих міст.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, де лунали вибухи та які наслідки нового обстрілу.

Київщина

У Фастівському районі внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Через значну площу загоряння, високу температуру та сильне задимлення до гасіння залучили додаткові сили та техніку ДСНС.

Рятувальники працювали одночасно за декількома напрямками і не допустили поширення вогню на інші об’єкти. Пожежу успішно ліквідовано.

Запоріжжя

Як повідомляє голова запорізької ОВА Іван Федоров, ворог обстрілював місто кілька годин. В результаті, у Запоріжжі На різних локаціях постраждали шестеро людей.

Усім надається необхідна медична допомога.

На опублікованому фото видно пошкоджений багатоповерховий будинок.

У Запоріжжі постраждав багатоповерховий будинок. Фото: Іван Федоров

Херсон

Близько 21:00 5 вересня Росія атакувала дронами Херсон. Пошкоджено квартиру багатоповерхівки у Дніпровському районі, в якій перебували люди. Внаслідок цієї атаки постраждали двоє дорослих та двоє дітей.

11-річна дівчинка, хлопчик 12 років та 36-річна жінка доставлені до лікарні. У всіх трьох – вибухові травми та уламкові поранення. Триває дообстеження.

Також через цю атаку ворожого безпілотника вибухову травму та уламкові поранення склом отримав чоловік 39 років. Йому медики надали необхідну допомогу дома.

Одеська область

У ніч проти 6 вересня росіяни атакували контрольно-пропускний пункт Орлівка.

"Противник здійснив повітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району. У зв’язку з атакою пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу. Про відновлення роботи пункту пропуску повідомимо додатково", — йдеться у повідомленні Ізмаїльської районної адміністрації.

Хмельницька область

5 вересня у Хмельницькому ворожий безпілотник пошкодив багатоквартирний будинок. В одному з під’їздів зруйновано сходи та перекриття, вибито вікна. Постраждали семеро людей.

Рятувальники ліквідували пожежу, розібрали завали та допомогли мешканцям. На місці розгорнуто Пункт Незламності ДСНС.

Також ворог атакував підприємства у Хмельницькому районі – пожежі, що виникли, ліквідовані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни продовжують удари по "Епіцентрах". Де і коли було атаковано магазини мережі.