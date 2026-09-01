В Україні включають жорстку економію бюджету: що зміниться для українців (інфографіка)

Армія отримає додаткові кошти

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

З 1 вересня 2026 року в Україні запроваджують жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не заплановані на оборонні потреби країни. Але головним питання залишається те, чи це вплине на звичайних громадян.

Як уже відомо, для українців це не означає, що зарплати чи пенсії стануть меншими. Таку заяву робив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони. При цьому мають виконати всі необхідні соціальні зобов’язання. Таким чином, щодо пенсії та зарплат проблем не буде", — сказав Корецький на засіданні.

"Телеграф" за допомогою штучного інтелекту ChatGPT проаналізував, що означатиме жорсткий режим економії для українців і що зміниться.

На думку цифрового розуму, 70 млрд. грн., про які говорить Корецький, це не обов’язково кошти, які "заберуть в українців". Це гроші, які могли піти на певні громадянські потреби, з якими поки що можна почекати.

Водночас ШІ каже, що без наслідків не обійдеться. Він перерахував, що може змінитися із запровадженням жорсткої економії.

Державні та інфраструктурні проекти

Одними з логічних сфер для економії засобів штучний інтелект називає:

реконструкції та ремонти;

нові проекти;

різні адміністративні витрати;

закупівлі держустанов;

частина капітальних видатків;

програми, які не є критичними в даний час.

Тобто звичайні громадяни зможуть помітити, наприклад, перенесений ремонт шкіл, лікарень, доріг, інших об’єктів на більш пізній час. У той же час це може статися нерівномірно, тобто десь такі процеси зупиняться, а десь ні.

Менше грошей на відновлення

Одним із ризикованих наслідків може полягати в тому, що держава повільніше відновлюватиме пошкоджені об’єкти та реалізовуватиме цивільні проекти.

У бюджеті на поточний рік 2,8 трлн гривень виділено на соціальний захист, медицину, освіту та інше. У разі, коли додаткові кошти необхідно знайти у цивільній частині бюджету, деякі проекти може вистачити грошей.

Таким чином, можуть повільніше:

відновлювати пошкоджені об’єкти;

проводити будівництво;

робити модернізацію лікарень та шкіл;

здійснювати інші громадянські інвестиції.

Деякі держпослуги можуть сповільнитись

Цей пункт означає, що в країні можуть почати робити менше закупівель, виділяти менше коштів на фінансування окремих програм, можуть обмежити штат або скоротити другорядні витрати.

Для українців це може сказати на часі надання деяких послуг. Тобто раніше їх дедалі швидше, а зараз треба чекати деякий час.

Зарплат та пенсій економія не торкнеться

Цей факт підтвердив сам Сергій Корецький. Таким чином, з його заяви не випливає, що українці почнуть відчувати скорочення заробітних плат або пенсійних виплат через жорсткий режим економії бюджету.

Головний ризик

У цій ситуації слід враховувати, що головний ризик полягає в тому, якщо війна вимагатиме більше коштів. І хоча 70 млрд. гривень — це вже знайдені гроші, але якщо потреби продовжать зростати, скорочення може бути недостатньо.

Тоді уряду доведеться обирати між:

великими податками

великим боргом

скороченням цивільних витрат

додаткове фінансування від партнерів.

І тоді, як каже ШІ, наслідки можуть здатися більш відчутними.

Що буде з цінами

Ця заява не означає автоматичного подорожчання продуктів, палива чи комунальних послуг.

Тобто це не говорить про те, що магазини піднімуть ціни. Однак якщо буде подальше зростання військових витрат, тоді державі доведеться більше займати або збільшувати податкове навантаження. Тоді може бути тиск на гривню, інфляцію, процентні ставки, податки і т.д.

Однак це не сценарій найближчої перспективи. Тут можна говорити про місяці. І все залежить від того, яким буде дефіцит.

Що означає "жорсткий режим економії" бюджету? Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Висновок

Виходячи з вищезгаданої інформації, для українців з 1 вересня нічого не зміниться. Заява про жорстку економію пов’язана з тим, що держава відмовляється від частини того, що може відкласти на пізніший термін, щоб придбати для армії все необхідне.

Реальна загроза буде, якщо режим економії стане постійним, а потреби коштів на потреби оборони зростатиме.

ШІ наголошує на важливій деталі — 70 мільярдів гривень — це приблизно 2,5% закладених на 2026 рік 2,8 трлн грн витрат на оборону. Тобто це досить серйозна сума, але не настільки, щоб перевернути весь цивільний бюджет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україні пророкують топ-місце серед економік Європи. Чи стане життя громадян кращим.