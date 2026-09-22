Як у Ахметова, але з рідкісним ексклюзивом: колекція годинників власника "Нашої Ряби" Косюка вражає (фото)

Ця добірка, мабуть, збиралася десятиліттями

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Власнику агрохолдингу МХП та бренду "Наша Ряба" Юрію Косюку належить велика колекція брендових наручних годинників. Їхня загальна вартість складає більше €1.150.000.

Про це "Телеграфу" розповів годинниковий ентузіаст та блогер з каналу cats_and_watches. За його словами, у колекції є годинники таких популярних брендів як FP Journe, 4 Patek Philippe, 2 Breguet, IWC, Bulgari та Franck Muller.

Найдорожчими та найцікавішими, на думку співрозмовника, є FP Journe Tourbillon Souverain, які зараз оцінюються більш ніж у €620.000. Хоча до того, як він став популярним, придбати аксесуар можна було за €150.000.

FP Journe Tourbillon Souverain. Фото: cats_and_watches

Блогер також акцентує, що колекцію, зважаючи на все, скрупульозно збирали десятиліттями, адже Franck Muller і Breguet були хітом у нульових, а зараз час їхньої популярності вже минув.

Franck Muller. Фото: cats_and_watches

Крім того, у Косюка є 4 нестаріючі моделі Patek Philippe: два елегантні Ellipse, золотий Nautilus і вічний календар — Perpetual Calendar, як у Ахметова.

Patek Philippe Ellipse. Фото: cats_and_watches

Patek Philippe Nautilus. Фото: cats_and_watches

Patek Philippe. Фото: cats_and_watches

Годинник-календар від Patek Philippe. Фото: cats_and_watches

Найбільше з колекції можуть здивувати Bulgari Octo Finissimo Skeleton – вони найрідкісніші, але при цьому чи не найбільш недооцінені публікою. Як водиться, годинникові ентузіасти дуже люблять подібні моделі.

Bulgari Octo Finissimo Skeleton. Фото: cats_and_watches

При цьому в даній добірці нашому співрозмовнику не вистачило деяких брендів, як De Bethune або H. Moser & Cie.

Також нижче показані інші моделі наручного годинника, який належить Косюку.

IWC Grande Complication. Фото: cats_and_watches

Breguet Classique. Фото: cats_and_watches

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мер Львова Садовий носить дуже цікавий годинник.