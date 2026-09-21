Їх вважають дешевим пластиком: чим насправді особливий годинник Садового за €95

Цей годинник не відрізняється дорогими матеріалами і прикрасами

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Міський голова Львова Андрій Садовий віддає перевагу простому та функціональному годиннику. На його руці часто можна побачити Swatch SO29B705, який продається за вельми демократичною ціною.

Про це "Телеграфу" розповів годинниковий ентузіаст та блогер з каналу cats_and_watches. За його словами, зовнішній вигляд годинника не відображає справжньої цінності цієї марки.

Експерт зазначив, що люди зазвичай дещо зневажливо ставляться до марки Swatch. Проте ця компанія відіграла визначальну роль у збереженні для Швейцарії цілої індустрії.

"Міський голова Львова нещодавно з'явився в Swatch SO29B705 за €95 (4 870 гривень — ред.). Багато хто недооцінює Swatch та вважає їх дешевим пластиковим годинником. А насправді у 80-х вони зіграли ключову роль в збереженні швейцарської індустрії, коли її майже знищив японський кварц", — сказав блогер.

Андрій Садовий носить годинник Swatch

Він підкреслив, що саме в ті часи Swatch викупив, профінансував і врятував ряд всесвітньо відомих брендів. Серед них були Omega, Hamilton, Rado, Tissot, Mido, Certina та багато інших.

Цей годинник призначений для повсякденного користування

Цей годинник призначений для повсякденного користування

Характеристики годинника

На сайті виробника заначено, що годинник Swatch Elementary (SUOB728) — це кварцова модель унісекс з колекції New Gent з лаконічним чорно-білим дизайном та яскравими акцентами.

Основні характеристики:

Тип: унісекс / наручний годинник.

Механізм: кварцовий (точність, робота від батарейки).

Матеріал корпусу: пластик.

Колір корпусу: чорний.

Діаметр корпусу: 41 мм.

Товщина корпусу: ~9.85 мм.

Swatch SO29B705

Скло: органічне (плексиглас/пластик).

Колір циферблата: білий/чорний контрастний з арабськими цифрами.

Особливості стрілок: червона та синя секундна/хвилинна/годинна акцентні стрілки.

Swatch SO29B705

Матеріал ремінця: гіпоалергенний силікон.

Колір ремінця: чорний.

Swatch SO29B705

Раніше "Телеграф" розповідав, який годинник носить перша ракетка України Еліна Світоліна.