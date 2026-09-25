Укр

Смотрелись на нем как чужие: Янукович носил очень интересные часы (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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У Януковича было немало дорогих аксессуаров Новость обновлена 25 сентября 2026, 14:02
У Януковича было немало дорогих аксессуаров. Фото Коллаж "Телеграф"

Они резко контрастировали с образом тогдашнего главы Украины

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Беглый президент Виктор Янукович имел целую коллекцию дорогих часов. Одни из них – Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine (Ref. 85180) в корпусе из белого золота.

"Телеграф" решил рассказать об одних из часов Януковича. Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine является эталоном классического высокого часового искусства.

У них 40-миллиметровый корпус из 18-каратного белого золота толщиной 8,5 мм. Модель оснащена ультратонким мануфактурным автоматическим калибром Vacheron 2450 QPS с 40-летним запасом хода. Он отмечен престижным "Женевским клеймом" (Poinçon de Genève), гарантирующим высокий уровень ручной обработки деталей.

Часы Януковича Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine
Часы Януковича Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine

Основной изюминкой дизайна является слегка выпуклый серебристо-опаловый циферблат с загнутыми по краю золотыми стрелками и отметками. Циферблат защищен сапфировым стеклом с обеих сторон, на "6 часах" — лаконичное окошко даты. Ремешок из натуральной кожи аллигатора с золотой застежкой в форме Мальтийского креста.

Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine
Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine

Янукович засветил эти часы в 2013 году. Он попал в объективы рядом с чешским коллегой Милошем Земаном, который предпочел скромные часы Doxa за пару сотен евро.

Тогдашний президент Украины отличался "пролетарским" видом, грубыми манерами и внешностью, очень далекой от "элиты". Часы Constantin Patrimony Contemporaine в стиле Quiet Luxury (тихая роскошь), выглядели на нем, как "как на корове седло".

Известно, что Янукович не отличался хорошим вкусом, о чем ярко свидетельствует Межигорье с золотыми батонами, лепниной, золотыми унитазами и хрусталем в стиле "дорого-богато". Элегантные и сдержанные часы неорганически выглядели на таком человеке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что старший сын Виктора Януковича Александр в 2013 году засветился с роскошными швейцарскими часами. Потомок беглого президента носил люксовые часы за почти 2 млн грн.

Теги:
#Виктор Янукович #Годинник