Смотрелись на нем как чужие: Янукович носил очень интересные часы (фото)

Они резко контрастировали с образом тогдашнего главы Украины

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Беглый президент Виктор Янукович имел целую коллекцию дорогих часов. Одни из них – Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine (Ref. 85180) в корпусе из белого золота.

"Телеграф" решил рассказать об одних из часов Януковича. Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine является эталоном классического высокого часового искусства.

У них 40-миллиметровый корпус из 18-каратного белого золота толщиной 8,5 мм. Модель оснащена ультратонким мануфактурным автоматическим калибром Vacheron 2450 QPS с 40-летним запасом хода. Он отмечен престижным "Женевским клеймом" (Poinçon de Genève), гарантирующим высокий уровень ручной обработки деталей.

Часы Януковича Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine

Основной изюминкой дизайна является слегка выпуклый серебристо-опаловый циферблат с загнутыми по краю золотыми стрелками и отметками. Циферблат защищен сапфировым стеклом с обеих сторон, на "6 часах" — лаконичное окошко даты. Ремешок из натуральной кожи аллигатора с золотой застежкой в форме Мальтийского креста.

Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine

Янукович засветил эти часы в 2013 году. Он попал в объективы рядом с чешским коллегой Милошем Земаном, который предпочел скромные часы Doxa за пару сотен евро.

Тогдашний президент Украины отличался "пролетарским" видом, грубыми манерами и внешностью, очень далекой от "элиты". Часы Constantin Patrimony Contemporaine в стиле Quiet Luxury (тихая роскошь), выглядели на нем, как "как на корове седло".

Известно, что Янукович не отличался хорошим вкусом, о чем ярко свидетельствует Межигорье с золотыми батонами, лепниной, золотыми унитазами и хрусталем в стиле "дорого-богато". Элегантные и сдержанные часы неорганически выглядели на таком человеке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что старший сын Виктора Януковича Александр в 2013 году засветился с роскошными швейцарскими часами. Потомок беглого президента носил люксовые часы за почти 2 млн грн.