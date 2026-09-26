Чи є в "АТБ" магнітні "антикрадіжки"? Співробітник розкрив правду

Мережа робить ставку на відеоспостереження

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

"АТБ" не використовує магнітних антикрадіжних систем, які чіпляють на дорогий товар. Вони є в багатьох інших супермаркетах.

Про це "Телеграфу" розповів співробітник мережі. Антикрадіжна система складається з двох частин. На виході з магазину встановлюють спеціальні ворота (рамки), які подають звуковий сигнал, якщо людина намагається винести товар з недеактивованими датчиками. Датчики у вигляді кліпси чи стрічки чіпляють на товар.

Протикрадіжний датчик. Фото: westa-security.com.ua

Пластикові магнітні датчики, що захищають від крадіжок, використовують у супермаркетах "Сільпо", "Фора" "Новус". Їх можна побачити на упаковках більш дорогих продуктів — кава, червона ікра тощо. На касі касири знімають антикрадіжки за допомогою спеціальних сильних знімачів.

Протикрадіжна кліпса. Фото: westa-security.com.ua

Чому в "АТБ" немає металевих рамок на вході

Такої системи виявлення небезпечних предметів та запобігання крадіжкам, як можна побачити в інших супермаркетах, в "АТБ" не використовують. Ймовірно, це зумовлено пріоритетом "АТБ" — економія та швидкість обслуговування. Мережа намагається тримати низькі ціни, а встановлення та обслуговування рамок збільшило б витрати.

Крім того, в "АТБ" інша стратегія запобігання крадіжкам. Замість рамок мережа робить акцент на системи спостереження на касах та вразливих зонах.

Як працює система відеоспостереження в "АТБ"

Співробітник розповів "Телеграфу", що за покупцями не стежать через камери з розпізнаванням облич та не передають дані охороні, як багато хто думає. При цьому загалом система відеоспостереження в "АТБ" присутня, камери є по всьому залу магазину.