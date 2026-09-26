Шукаєте білі гриби в незнайомому лісі? Зверніть увагу на одну яскраву підказку

Досвідчені грибники знають, що шукати поруч

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Українка опублікувала у TikTok відео, в якому показала незвичайний спосіб пошуку білих грибів. У лісі дівчина спеціально звертала увагу на червоні мухомори, адже вони можуть підказати, де варто уважніше придивитися до землі.

Такий спосіб добре відомий досвідченим грибникам. Чому отруйний мухомор може стати орієнтиром для пошуку одного з найцінніших їстівних грибів та як правильно користуватися цією підказкою — розповість "Телеграф".

Навіщо грибники шукають мухомори

Якщо ви зайшли в незнайомий ліс у пошуках білих грибів, не поспішайте проходити повз мухомор. Гриб може вказувати на те, що ця ділянка лісу підходить і для інших видів грибів.

Річ у тому, що мухомор та білий гриб можуть рости в схожих умовах. Обидва гриби утворюють мікоризу з корінням дерев, отримуючи від них поживні речовини, а натомість допомагаючи деревам засвоювати воду та мінерали.

Білі гриби, як і мухомори, можуть утворювати такі зв’язки, зокрема, з дубами, березами, соснами та ялинами.

Тому досвідчені грибники дивляться не тільки під ноги, а й на те, які гриби вже ростуть навколо.

Червоний капелюшок помітити набагато простіше

Є тут і суто практична причина. Білий гриб легко не помітити: його коричневий капелюшок часто буквально губиться серед опалого листя, хвої та трави.

Білі гриби

З мухомором усе навпаки. Його червоний капелюшок із білими плямами одразу кидається в очі.

Мухомори

Тому, якщо в лісі ви помітили мухомор, варто не просто сфотографувати його і піти далі, а уважно оглянути місцевість навколо. Особливо якщо поруч ростуть дерева, з якими можуть бути пов'язані білі гриби.

Але є важливий нюанс

Це не означає, що білий гриб гарантовано лежатиме поруч із кожним мухомором. Такий спосіб варто сприймати саме як орієнтир, а не як точний алгоритм пошуку.

На появу білих грибів впливають температура, вологість, стан ґрунту, дерева поруч та інші умови. Тому один мухомор не гарантує повного кошика білих грибів.

Але в незнайомому лісі він справді може стати корисною підказкою. Яскравий червоний капелюшок легко помітити, а далі залишається зробити те, що й роблять досвідчені грибники, — зупинитися та уважно перевірити ділянку навколо.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо треба плескати гриб по капелюшку перед зрізанням.