Есть ли в "АТБ" магнитные "антикражки"? Сотрудник раскрыл правду

Сеть делает ставку на видеонаблюдение

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"АТБ" не использует магнитных антикражных систем, которые цепляют на дорогостоящий товар. Они есть во многих других супермаркетах.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник сети. Антикражная система состоит из двух частей. На выходе из магазина устанавливают специальные ворота (рамки), подающие звуковой сигнал, если человек пытается вынести товар с недеактивированными датчиками. Датчики в виде клипсы или ленты цепляют товар.

Противокражный датчик. Фото: westa-security.com.ua

Пластиковые магнитные датчики, защищающие от воровства, используют в супермаркетах "Сильпо", "Фора" "Новус" и т.д. Их можно увидеть на упаковках более дорогих продуктов – кофе, красная икра и т.д. На кассе кассиры снимают "антикражку" с помощью специальных сильных съемников.

Противокражная клипса. Фото: westa-security.com.ua

Почему у "АТБ" нет металлических рамок на входе

Такой системы обнаружения опасных предметов и предотвращения краж, как можно увидеть в других супермаркетах, в "АТБ" не используют. Вероятно, это обусловлено приоритетом "АТБ" — экономия и скорость обслуживания. Сеть пытается держать низкие цены, а установка и обслуживание рамок увеличило бы затраты.

Кроме того, у "АТБ" другая стратегия предотвращения краж. Вместо рамок сеть делает упор на системы наблюдения на кассах и уязвимых зонах.

Как работает система видеонаблюдения в "АТБ"

Сотрудник рассказал "Телеграфу", что за покупателями не следят через камеры с распознаванием лиц и не передают данные охране, как многие думают. При этом в целом система видеонаблюдения в "АТБ" присутствует, камеры есть по всему залу магазина.