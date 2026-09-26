З-під завалів витягли загиблих, поранено дитину. Росія атакувала Запоріжжя, Київ, Харків (фото і відео)

Ворог не припиняє атаки ані вдень, ані вночі

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Вночі та під ранок у суботу, 26 вересня, Росія атакувала Україну безпілотниками. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Запоріжжі, є загиблі, поранені та руйнування.

Запоріжжя

"Телеграф" розповідає, що відомо про чергову ворожу атаку. У Запоріжжі російський безпілотник вдарив по приватному будинку, виникла пожежа, поінформував співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Він уточнив, що у зруйнованому росіянами приватному будинку перебували четверо людей, серед них дитина. З-під завалів дістали двох загиблих жінок. Поранено 4-річного хлопчика та 45-річного чоловіка.

Місце удару. Фото: Запорізька ОВА

Зруйнований дім. Фото: Рада оборони Запорізької області

Будинок зруйнований вщент. Фото: Запорізька ОВА

Виникла пожежа. Фото: Рада оборони Запорізької області

Будинок отримав значні пошкодження. Фото: Рада оборони Запорізької області

Ударів по Запоріжжю було кілька. Є також пошкодження іншого житлового будинку та нежитлового приміщення.

Також РФ вдарила по одному з ринків Запоріжжя. Є руйнування, виникло займання.

На ринку є пошкодження. Фото: Запорізька ОВА

Рятувальники оперативно ліквідовують наслідки атаки. Фото: Запорізька ОВА

Київ

Близько 6:30 у Солом'янському районі сталося влучання БпЛА між 5-поверховим житловим будинком та закладом торгівлі.

Вночі росіяни тероризували столицю з 2 години ночі. У Солом'янському районі через падіння дрона сталося займання офісної будівлі, повідомили в КМВА. На іншій локації в цьому районі уламки впали на відкритій території.

В Оболонському районі уламки також впали на відкритій території. За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих немає.

Харків

Росія завдала кілька ударів дронами по Харкову. Під ударами був Київський район, у Салтівському районі є влучання поблизу нежитлових будівель, повідомив мер обласного центру Ігор Терехов. Також пошкоджені автомобілі, частина з них загорілася.

Внаслідок атаки в Салтівському районі постраждали четверо людей. Це — 37-річна жінка, 44-річний та 53-річний чоловіки та 48-річна жінка, уточнив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Як повідомляв "Телеграф", весь ранок напередодні, 25 вересня, росіяни атакували Київ. Внаслідок атак ворога загинули семеро людей. Постраждали 59 людей.