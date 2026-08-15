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В "АТБ" немає металевих рамок на вході. Причина у довірі чи жорсткому розрахунку?

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Мережа не використовує додаткових заходів безпеки на вході
Мережа не використовує додаткових заходів безпеки на вході. Фото Колаж "Телеграф"

Магазин робить ставку на інше

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В "АТБ" немає металевих рамок на вході для виявлення небезпечних предметів та запобігання крадіжкам, як це можна побачити в інших супермаркетах. На це може бути кілька причин.

Їх у відповідь на запит "Телеграфа" назвав штучний інтелект "DeepSeek". Відсутність рамок на вході може бути зумовлена пріоритетом "АТБ" — економія та швидкість обслуговування. Мережа намагається тримати низькі ціни, а встановлення та обслуговування рамок збільшило б витрати.

Крім того, в "АТБ" інша стратегія запобігання крадіжкам. Замість рамок мережа робить акцент на системи спостереження на касах та вразливих зонах.

Також не сприяє встановленню рамок й планування магазинів. Більшість супермаркетів "АТБ" мають вузькі виходи, з'єднані з касовою зоною. Встановлення рамки там створило б черги, що суперечать концепції швидких покупок.

І ще одна причина, чому в "АТБ" немає рамок — асортимент товару. Річ у тім, що на відміну від "Сільпо" та "Варуса" (де є рамки) в "АТБ" менше дорогих товарів. Ймовірно, втрати від крадіжок нижчі за вартість встановлення рамок у тисячах магазинів по всій Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому акційні товари в "АТБ" часто "в дорозі". Інколи товарів з великими знижками просто немає у продажі, бо їх великими партіями скуповують підприємці.

Теги:
#Супермаркет #Магазин #АТБ #Безпека