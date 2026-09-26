Не Google і не TikTok: чому "бабусин" зошит із рецептами знову в моді

Колись такий був на кожній кухні

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Сьогодні будь-який рецепт можна знайти за кілька секунд у Google або зберегти відео з TikTok. Та старі зошити з бабусиними рецептами знову стають актуальними — їх дістають із шаф, переписують і навіть заводять нові.

"Телеграф" розповість, чому звичайний зошит, який колись був на кожній кухні, знову повертається в моду.

Зошит, у якому було все

Рецепти часто не зберігали в окремих книгах — для них заводили звичайний зошит, який поступово ставав своєрідною кулінарною скарбничкою. Туди роками заносили все, що хотілося приготувати ще раз: від святкової випічки до простих щоденних страв.

Ще одна їхня особливість — рецепти не були чітко структурованими. На одній сторінці був рецепт святкового торта, на іншій — варення чи маринаду. Десь між ними могла опинитися вирізка з журналу, клаптик паперу або рецепт, поспіхом записаний під час телефонної розмови.

Старий зошит з рецептами

Старий зошит з рецептами

Старий зошит з рецептами

Старий зошит з рецептами

А ще там були маленькі примітки, які зрозуміла б тільки сама господиня: "робити на Новий рік", "дуже смачно", "цукру менше" або "пекти до готовності".

Чому це знову стає модним

Парадокс у тому, що сучасній людині паперовий зошит начебто взагалі не потрібен. У телефоні можна зберігати сотні рецептів, фотографувати вдалі страви та за секунди знаходити будь-яку потрібну пропорцію.

Але саме через надлишок цифрової інформації прості речі знову стають привабливими. Окремий зошит для рецептів — це ще один спосіб хоча б ненадовго відкласти телефон і записати щось власноруч.

До того ж власний зошит не загубиться серед сотень збережених відео. Він просто лежатиме на кухні, і потрібний рецепт можна буде відкрити одразу.

А ще хочеться не просто зберегти цей рецепт, а приготувати страву саме так, як колись це робила мама чи бабуся. З тими самими пропорціями, запахом і смаком, які пам'ятаєш із дитинства.

Тепер для цього навіть не потрібен старий зошит

Цікаво, що сьогодні не обов'язково шукати старий зошит на горищі чи в бабусиній шафі. Кулінарні записники вже можна купити готовими — з красивою обкладинкою, розділами для різних страв, місцями для інгредієнтів, власних приміток і навіть фотографій.

По суті, залишається лише заповнити його своїми рецептами. Можна записувати туди ті страви, які найбільше люблять в родині, переносити улюблені рецепти мами, дописувати власні варіації та залишати маленькі коментарі.

Кулінарний записник

Кулінарний записник

Кулінарний записник

Можна зробити такий зошит і самостійно. Взяти звичайний блокнот і поступово перетворити його на власну кулінарну книгу — без ідеальних сторінок і правильного оформлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що фарфор із бабусиного серванта знову в моді.