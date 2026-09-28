Експерт: В проєкті розвитку Львівського аеропорту необхідно врахувати як пасажирські, так і вантажні перевезення

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Завдяки розташуванню на кордоні з ЄС міжнародний аеропорт Львова має найкращі шанси для розвитку, коли цивільні польоти в Україні знову стануть можливими. Тому вже на стадії проєкту необхідно враховувати його майбутнє навантаження, вважає авіаційний експерт, директор з розвитку "Флай груп Україна" Андрій Храпчинський.

Він вказує, що вантажна авіація працює із високовартісною продукцію. Зараз вона потрапляє в Україну через Польщу, Словаччину та Румунію, залишаючи там частину доданої вартості як плату за сервіси аеропортів, складів, роботу брокерів.

"Тому відновлення власної вантажної авіаінфраструктури після відкриття неба стосується не лише роботи окремих аеропортів. Ідеться про повернення в Україну частини логістичного ланцюга, який за роки війни перемістився за кордон", – каже Храпчинський.

Міська влада Львова пропонує зробити десять стоянок для вантажних літаків і продовжити злітну смугу на 700 метрів, але в такому випадку доведеться будувати тунель під вулицею Кульпарківською.

Для реалізації цього проєкту доведеться узгоджувати питання власності приватних земельних ділянок, змінювати зони безпеки навколо аеропорту тощо. Ще один недолік, на думку експерта – відсутність чітких розрахунків вантажного завантаження аеропорту, потужності термінала та вартості тунелю.

Більш реалістичним Храпчинський вважає проєкт, розроблений самим Львівським аеропортом і підтриманий Львівською ОВА та Сокільницькою громадою. За цим проєктом передбачається створити карго-термінал, перон на п’ять стоянок і нову руліжну доріжку.

"У карго-проєкту аеропорту перелік таких передумов значно коротший. П'ять стоянок — це конкретна розрахункова потужність проєкту, який уже пройшов частину шляху від концепції до реалізації. Саме ця різниця сьогодні видається принциповою", – переконаний Храпчинський.