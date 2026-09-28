Эксперт: В проекте развития Львовского аэропорта необходимо учесть как пассажирские, так и грузовые перевозки

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Благодаря расположению на границе с ЕС, международный аэропорт Львова имеет наилучшие шансы для развития, когда гражданские полеты в Украине снова станут возможными. Поэтому уже на стадии проекта необходимо учитывать его будущую нагрузку, считает авиационный эксперт, директор по развитию "Флай групп Украина" Андрей Храпчинский.

Он указывает, что грузовая авиация работает с высококачественной продукцией. Сейчас она попадает в Украину через Польшу, Словакию и Румынию, оставляя часть добавленной стоимости как плату за сервисы аэропортов, складов, работу брокеров.

Поэтому восстановление собственной грузовой авиаинфраструктуры после открытия неба касается не только работы отдельных аэропортов. Речь идет о возвращении в Украину части логистической цепи, которая за годы войны переместилась за границу", – говорит Храпчинский.

Городские власти Львова предлагают сделать десять стоянок для грузовых самолетов и продлить взлетную полосу на 700 метров, но в таком случае придется строить туннель под улицей Кульпарковской.

Для реализации этого проекта придется согласовывать вопросы собственности частных земельных участков, менять зоны безопасности вокруг аэропорта. Еще один недостаток, по мнению эксперта, – отсутствие четких расчетов грузовой загрузки аэропорта, мощности терминала и стоимости тоннеля.

Более реалистичным Храпчинский считает проект, разработанный самим Львовским аэропортом и поддержанный Львовской ОВА и Сокольницкой громадой. По этому проекту предполагается создать карго-терминал, перрон на пять стоянок и новую рулежную дорожку.

"В карго-проекте аэропорта перечень таких предпосылок значительно короче. Пять стоянок — это конкретная расчетная мощность проекта, уже прошедшего часть пути от концепции до реализации. Именно эта разница сегодня кажется принципиальной", – убежден Храпчинский.