В деле Сенниченко есть "административный модуль": что это такое и кто за ним стоит

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В меморандуме о "реанимации и установлении контроля" над бизнеспроцессами Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании есть упоминание некоего "административного модуля". Эта деталь может быть одной из ключевых, убежден политолог Виктор Таран.

В своем сообщении на Facebook эксперт задает ряд важных вопросов по документу. Например, что о представителях "админмодуля" смогли установить НАБУ и САП и повлияет ли это на рассмотрение дела бывшего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко в ВАКС.

Политолог отмечает, что защита ссылается на меморандум от 14 июня 2021, который, по утверждению адвокатов, содержится в материалах производства. В приведенном ими изложении документ предусматривал установление контроля за бизнес-процессами двух государственных предприятий. Сторонами договоренностей названы Сергей Байрак, семья Сало и представители "административного модуля".

Привлекающая внимание деталь: по утверждению защиты, каждой из трех сторон отводили по 33% будущего экономического результата. Следовательно, группе под обобщенным названием предполагалась такая же доля, как и названным участникам. Виктор Таран закономерно интересуется: кто именно должен был ее получить, за какие действия, возможности или влияние?

Также эксперт добавляет, что в сообщении НАБУ о направлении дела в суд изложена версия обвинения — более 700 млн грн ущерба государству и легализация имущества на сумму более 10 млрд грн. В то же время результаты проверки обстоятельств "административного модуля" в этом сообщении не описаны. Поэтому, убежден политолог, вопросы НАБУ и САП нуждаются в конкретном ответе. Устанавливали ли представителей "модуля"? Проверяли ли их контакты с Байраком, возможности влиять на государственные предприятия и исполнение описанных договоренностей? Если проверяли – что выяснили? Если нет – почему?

Таран подчеркивает одинаковый стандарт проверки. Если контакты и хозяйственные отношения одних людей исследуют как возможные признаки совместного замысла, в аналогичном внимании требуется и документ о координации другого круга лиц вокруг одних и тех же предприятий.

При этом, по словам эксперта, защита отрицает существование преступной организации, описанной обвинением. Значение меморандума будет зависеть от проверки подлинности, полного содержания и связи с другими доказательствами. Именно эти обстоятельства могут показать, речь идет об отдельных договоренностях, которые влияли на события вокруг ОПЗ и ОГХК.

Если же подтвердится, что существенные для дела обстоятельства сознательно оставили без исследования, может возникнуть более острый вопрос, считает Таран: не были ли те, кто должен выяснять правду, сами частью "модуля"? Проверить такое предположение могут благодаря конкретным доказательствам через решения, контакты, указания и возможные связи между участниками событий.

Виктор Таран подчеркивает: за "админмодулем" должны стоять конкретные люди. Если им действительно предусматривали треть будущего экономического результата от контроля над двумя государственными предприятиями, вопрос об их именах и роли имеет значение для всего дела.

Теперь дело находится в ВАКС. Именно суду придется дать надлежащую оценку меморандума и доводам по "административному модулю", выяснить, что именно проверило следствие и какие обстоятельства могли остаться без его внимания.

Ранее Михаил Шнайдер обращал внимание на возможные частные интересы в борьбе за влияние на ОПЗ и ОГХК.