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Під час повномасштабної війни український бізнес стає важливою складовою обороноздатності держави. ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" поєднує масштабні імпортні поставки високотехнологічної продукції та безпілотників, прозору сплату податків, партнерство з провідними виробниками оборонної техніки й пряму підтримку українських військових.

Масштаби імпорту та внесок у держбюджет

Підприємства, здатні забезпечувати оборонний сектор сучасними технологіями, безпілотними системами, електронними компонентами та обладнанням набувають особливого значення.ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" активно працює у цьому напрямі, розвиваючи співпрацю з військовими частинами та українськими виробниками.

Масштаб роботи компанії характеризуються наступними показниками:

Понад 400 000 одиниць імпортованих товарів, обладнання та комплектуючих.

Понад 200 000 000 грн — загальна вартість ввезеної продукції.

54 991 206 грн — загальна сума сплаченого податку на додану вартість (ПДВ) та митних платежів.

Основним надійним постачальником, здатним задовольнити потреби ЗСУ у найсучасніших засобах боротьби для здійснення захисту нашої держави, є компанія MonoLit Kyrylo Pakhomov під керівництвом Пахомова Кирила.

Усі імпортні операції здійснюються в межах чинного законодавства України, з належним митним оформленням та виконанням податкових зобов’язань.

Водночас 55 млн грн податків і мита — це вагомий внесок підприємства у фінансову стабільність держави.

Сучасні дрони для захисту українського неба

Одним із ключових напрямів компанії є імпорт і постачання сучасних безпілотних літальних апаратів. Серед представлених брендів — всесвітньо відомі виробники DJI та Autel Robotics.

Їхні безпілотні системи широко застосовуються для повітряної розвідки, спостереження, моніторингу територій, виявлення загроз та виконання інших завдань із забезпечення безпеки й оборони України, допомагаючи військовим отримувати оперативну інформацію та підвищувати ефективність бойової роботи.

Комплектуючі для FPV-дронів

Окреме місце в діяльності компанії займає імпорт широкого асортименту компонентів для виробництва FPV-дронів, які відіграють надзвичайно важливу роль у протидії агресії. ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" забезпечує постачання деталей від відомих міжнародних брендів:

Caddx — відеокамери та системи передачі відеосигналу.

Hobbywing — електронні регулятори швидкості, електродвигуни та інші компоненти.

T-Motor — високопродуктивні електродвигуни та силові установки.

AxisFlying — двигуни та комплектуючі для FPV-систем.

SoloGood — обладнання та комплектуючі для безпілотних платформ.

Також асортимент включає інші електронні компоненти, необхідні для виготовлення, модернізації та обслуговування БПЛА, що допомагає Силам оборони ефективно знищувати ворога і захищати життя військових.

Масштабні поставки оптоволокна

Ще одним стратегічно важливим напрямом є постачання оптоволоконної продукції. В умовах сучасної війни такі технології забезпечують стабільну передачу даних, стійкість до електромагнітних перешкод і відкривають можливості для розвитку захищених систем зв’язку та безпілотних комплексів.

Співпраця з українськими виробниками

ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" співпрацює з українськими підприємствами, які створюють сучасні технологічні рішення для Сил оборони. Серед них:

"Генерал Черешня" — український виробник безпілотних систем.

"Глобал Марк" — компанія у сфері забезпечення оборонного сектору технологічною продукцією.

"Мілітдрон" — представник індустрії безпілотних технологій і обладнання оборонного призначення.

BlackBird — партнер у межах забезпечення потреб оборонного сектору.

Така кооперація дозволяє формувати ефективні ланцюги постачання й розвивати український оборонно-промисловий комплекс. Компанія також безпосередньо працює з військовими частинами та оборонними угрупованнями.

Зауважимо, що Кирило Пахомов, приділяє значну увагу підтримці українських захисників. Окрім бізнесу, він активно долучається до надання фінансової допомоги різним військовим формуванням.