"Мертві душі", продаж відстрочок та схема з пальним: як комунальники готувалися до опалювального сезону

Міська влада мовчить, поки правоохоронці намагаються розплутати клубок зловживань

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Щоб звичайному одеському двірникові заробити на новенький Range Rover, йому потрібно без упину підмітати вулиці щонайменше 29 років — і це за умови, що він не витратить жодної копійки на їжу чи житло. Тоді як його вищому керівництву, схоже, достатньо зробити лише пару "креативних кроків" коштом міського бюджету.

В Одесі не по сезону гаряче: дирекція КП "Теплопостачання міста Одеси" затято лякає мешканців зривом опалювального сезону через "тотальну нестачу коштів", а тим часом правоохоронці намагаються розплутати клубок зловживань. В переліку, — заброньовані міфічні працівники, махінації з пальним та інші порушення, і це на тлі кадрової турбулентності. Адже за неповні два роки на стратегічному підприємстві змінилося чотири директори.

Куди можуть зникати бюджетні кошти та чому міська влада воліє мовчати з приводу кричущої ситуації на комунальному підприємстві – читайте в матеріалі "Телеграфа".

Суть претензій поліції

На початку жовтня керівництво КП "Теплопостачання міста Одеси" (КП "ТМО"), очолюване з початку травня 2026 року Артемом Захаровим, фактично розписалося в наближенні краху підприємства . Кредиторська заборгованість сягає 78 млн грн, доходи очікуються мало не вдвічі менші за витрати (430 до 750 млн грн), тож фактично немає грошей ні на зарплату, ні на податки… та й чи буде місто з теплом цієї зими – велике питання.

На тлі цих офіційних звітів про "тотальну нестачу грошей" та прохань про виділення сотень мільйонів із бюджету міста, можливі підпільні заробітки самого керівництва підприємства виглядають цинічно. А саме, правоохоронці підозрюють, що всередині КП "ТМО" могла роками функціонувати масштабна протизаконна схема заробітків.

Досліджує її слідче управління ГУНП в Одеській області в рамках кримінального провадження № 12026160000000190 від 21 лютого 2026 року за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах). Матеріали розслідування та судові ухвали розкривають, на чому саме могли заробляти посадовці під час фінансової кризи:

Фіктивне працевлаштування та "продаж" броні: Посадові особи КП "ТМО", за версією слідства, зокрема за сприяння начальника служби персоналу, налагодили схему оформлення фіктивних працівників – військовозобов'язаних чоловіків. Метою було отримання незаконного бронювання від мобілізації за грошову винагороду та подальше привласнення нарахованої цим "паперовим" працівникам заробітної плати.

Схема оформлення фіктивних працівників, за версією слідства

Працівники "за кордоном": Слідством встановило, що окремі службовці (наприклад, провідний економіст з праці служби персоналу та слюсар теплового району № 5) з 2024 року фактично перебувають за межами України. Попри це, вони продовжували числитися в штаті, отримувати виплати та користуватися відстрочками. Для юридичного прикриття схеми на підприємстві видали наказ № 281-К від 01.04.2026 "Про запровадження дистанційної роботи".

Слідством встановило, що окремі службовці (наприклад, провідний економіст з праці служби персоналу та слюсар теплового району № 5) з 2024 року фактично перебувають за межами України. Попри це, вони продовжували числитися в штаті, отримувати виплати та користуватися відстрочками. Для юридичного прикриття схеми на підприємстві видали наказ № 281-К від 01.04.2026 "Про запровадження дистанційної роботи". Розкрадання та продаж пального: Службові особи транспортного цеху КП "ТМО" на постійній основі списували бензин та дизель на транспортні засоби, що фактично були у неробочому стані. Паливо вивозили з території підприємства і продавали "на сторону".

4 серпня 2026 року правоохоронці провели масштабні обшуки в головному офісі КП "ТМО", транспортному цеху, районних котельнях ("Південна-1", "Південна-2", "Північна-2") та дільницях. У результаті – вилучили кадрово-розрахункові документи, відомості зарплат і витяги з бази "Резерв+", що має підтвердити або спростувати версію слідства про системні порушення.

Тінь Валерія Іванова, мовчання контролерів та мільйони збитки в аудиті ДАСУ

Слідчі Нацполіції встановили, що розкрадання пального та працевлаштування "паперових" працівників відбувалися у 2024–2026 роках. Цей період збігається з часом правління Валерія Іванова, який з листопада 2022 року керував фінансами підприємства, а з вересня 2024-го по січень 2026 року безпосередньо очолював КП "ТМО" (змінив на посаді Ганну Позднякову).

Валерій Іванов

Аби з'ясувати точні масштаби кадрових афер та кількість заброньованих "мертвих душ", видання "Телеграф" направило серію офіційних запитів. Південне міжрегіональне управління Держслужби з питань праці у відповіді визнало, що протягом 2024–2026 років не здійснювало жодних перевірок КП "ТМО". Відомостей про внутрішній наказ підприємства № 281-К про "дистанційку" інспектори не отримували.

Відповідь Південного міжрегіонального управління Держслужби з питань праці

Одеський обласний ТЦК та СП двічі відмовив журналістам у наданні інформації. Полковник Олександр Збрищак заявив, що відомості про кількість заброньованих комунальників є "службовою інформацією з обмеженим доступом", яка розкриває мобілізаційний потенціал регіону.

Відповідь Одеського обласного ТЦК та СП

Натомість у Південному офісі Держаудитслужби розкрили результати фінансового аудиту КП "ТМО". Він охоплює період з 1 січня 2023 року по 30 червня 2025 року. Тобто як каденцію попередньої директорки Ганни Позднякової, так і період роботи Валерія Іванова (спочатку на посаді головного фінансиста, а згодом — керівника підприємства).

Результати фінансового аудиту КП "ТМО" з 1 січня 2023 року по 30 червня 2025 року

Як з’ясували аудитори, у цей час на підприємстві мали місце колосальні втрати та неефективне управління. А йшлося про такі суми:

73,2 млн грн недоотриманих доходів: гроші втрачено на реалізації тепла через закладену в тариф різницю між ціною продажу та ціною придбання енергії в АТ "Одеська ТЕЦ".

гроші втрачено на реалізації тепла через закладену в тариф різницю між ціною продажу та ціною придбання енергії в АТ "Одеська ТЕЦ". 54,7 млн грн змарнованої економії: підприємство втратило можливість заощадити понад пів сотні мільйонів на електроенергії, бо просто не встановило частотні перетворювачі на мережеві насоси.

підприємство втратило можливість заощадити понад пів сотні мільйонів на електроенергії, бо просто не встановило частотні перетворювачі на мережеві насоси. 33,7 млн грн переплат за воду: через відсутність лічильників стоків на котельнях КП "ТМО" розрахунково переплатило за водовідведення майже 34 млн грн.

через відсутність лічильників стоків на котельнях КП "ТМО" розрахунково переплатило за водовідведення майже 34 млн грн. 29,4 млн грн судових збитків: внаслідок слабкої позиції в судах та прострочення оплати перед ТОВ "Лайф Енерджі Груп", підприємство "потрапило" на штрафи та пеню.

внаслідок слабкої позиції в судах та прострочення оплати перед ТОВ "Лайф Енерджі Груп", підприємство "потрапило" на штрафи та пеню. 17,6 млн грн занедбаних боргів: керівництво КП "ТМО" взагалі не проводило претензійну роботу та просто пропустило строки позовної давності для стягнення грошей з боржників.

керівництво КП "ТМО" взагалі не проводило претензійну роботу та просто пропустило строки позовної давності для стягнення грошей з боржників. 1,24 млн грн безпідставних переплат: у 2023–2024 роках підприємство сплачувало подвійну націнку постачальнику струму, яка вже була включена до ціни.

у 2023–2024 роках підприємство сплачувало подвійну націнку постачальнику струму, яка вже була включена до ціни. 102,3 тис. грн втрат на податках: у договорах оренди майна КП "ТМО" посадовці банально забували прописати обов'язок орендарів відшкодовувати земельний податок.

За результатами аудиту ДАСУ надала керівництву КП "ТМО" 14 обов'язкових вимог – це відбулося 23 грудня 2025 року. За кілька днів, а саме 5 січня 2026 року, аудитори завершили ревізію Департаменту міського господарства Одеської міськради. А вже наступного дня – 6 січня – в.о. міського голови Одеси Ігор Коваль підписує розпорядження про звільнення з посади директора КП Валерія Іванова "за власним бажанням" з 15 січня.

До речі, якщо звести ці цифри докупи, то загальний обсяг фінансових дір, неефективних рішень та прямих втрат, які нарахували аудитори ДАСУ, сягає астрономічних 209,94 млн гривень. Якщо зіставити цю суму із дефіцитом у 320 мільйонів (різницею між прогнозованими 750 млн грн витрат та 430 млн грн доходів), яким сьогоднішнє керівництво виправдовує загрозу зриву опалювального сезону, стає зрозуміло: майже дві третини фінансового провалля "Теплопостачання міста Одеси" утворилися не через об'єктивну кризу, а через банальне та систематичне марнотратство попередніх років.

Епоха Захарова: паливні талони, шлейф НАЗК та обшуки на 80 мільйонів

Зміна керівництва на КП "Теплопостачання міста Одеси", на думку правоохоронців, не зупинила корупційні процеси, а лише змінила їхні масштаби. Адже в згаданому кримінальному провадженні є й епізод вже часів керівництва нового керівник – в.о. директора Артема Захарова. Й стосується він так само палива.

Артем Захаров

В ухвалах Київського районного суду м. Одеси, зокрема, зазначено, що 4 червня 2026 року за вказівкою в.о. директора КП "ТМО" підприємство провело закупівлю 5 000 літрів бензину та 5 000 літрів дизельного пального у формі талонів. За даними правоохоронців, ці талони планували використати для заправки особистого транспорту керівництва.

Фрагмент ухвали Київського районного суду м. Одеси щодо палива

"Телеграф" розшукав цей тендер в електронній системі Prozorro, і з представлених там документів вимальовується вкрай промовиста картина.

Той самий червневий тендер на талони, що фігурує в матеріалах кримінального провадження Нацполіції, вдалося провести з другої спроби . Сума передбачена на пальне достатньо скромна – 754 тис. грн (з ПДВ). Переможцем стало ТОВ "Петрол Партнер".

Фрагмент договору КП "ТМО" з ТОВ "Петрол Партнер"

Проте цей незначний контракт виявився лише стартом в цьому році. Адже та сама компанія протягом наступних місяців забрала у комунальників ще два значно більших паливних підряди: 25 серпня на суму 2,187 млн грн ( тендер № UA-2026-08-25-009752-a ) та 22 вересня на 14,682 млн грн ( тендер № UA-2026-09-22-009972-a ). Тобто останній всього за кілька днів до того, як Артем Захаров надіслав мерії листа про 400-мільйонний дефіцит і загрозу банкрутства.

При цьому на вересневому тендері замовник виписав дивну жорстку вимогу — наявність АЗС у радіусі не більше 250 метрів від головного офісу КП "ТМО" на вул. Балківській, 1-Б. Через це замовник відхилив дешевші пропозиції конкурентів (зокрема мережі "ОККО"), віддавши перемогу ТОВ "Петрол Партнер".

Але епізод з пальним виглядає дрібницею на фоні корупційного шлейфу, з яким Захаров прийшов до КП "ТМО" з попереднього місця роботи – Департаменту міського господарства Одеської міськради.

По-перше, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами перевірки декларації Захарова виявило недостовірних відомостей на понад 6,15 млн грн. Чиновник приховав квартиру в Миколаєві, автомобіль Suzuki Grand Vitara дружини, банківські вклади та інвестиційні доходи. Крім того, його родина задекларувала купівлю у 2023 році двох квартир в Одесі загальною площею 100,4 кв. м усього за 79,7 тис. грн, а автомобіль Land Rover, придбаний нібито за 1,2 млн грн, через два роки Захаров продав утричі дорожче — за 3,5 млн грн.

По-друге, Захаров є фігурантом ще однієї масштабної кримінальної справи № 42025160000000157 за ч. 5 ст. 191 КК України. Головне управління Нацполіції в Одеській області розслідує привласнення понад 80 млн грн, виділених на капітальний ремонт багатоквартирних будинків з бюджету, у тому числі тих, що зазнали руйнувань внаслідок обстрілів РФ. За версією слідства, службовці Департаменту укладали договори з підконтрольними фірмами ("НОРТ ТЕК+", "СПК Флагман", "Строй Інвест-Груп-7") без відкритих торгів та фальсифікували акти виконаних робіт.

Матеріали слідства щодо привласнення бюджетних коштів

10 лютого 2026 року — за кілька тижнів до переведення Захарова на посаду керівника КП "ТМО" — правоохоронці провели масштабні обшуки. Слідчі завітали до приміщень Департаменту міського господарства на вул. Косівській, 2-Д, а також провели обшук у помешканні Захарова та його автомобілі Volvo XC90, вилучивши договори, ноутбук Lenovo та факсиміле підписів керівництва.

Показова мовчанка влади: запитання без відповідей

Прагнучи отримати офіційну позицію керівництва міста та з'ясувати логіку кадрових рішень на стратегічному об'єкті критичної інфраструктури, "Телеграф" адресував запит в.о. міського голови Одеси Ігорю Ковалю. Ключові питання, на які журналісти хотіли отримати відповідь:

Чи було звільнення Валерія Іванова з посади директора КП "ТМО" пов'язане з нищівними результатами перевірки Держаудитслужби? Чи проводилися Департаментом міського господарства або Одеською міською радою службові розслідування щодо діяльності Іванова перед його відставкою, якими були їхні результати та чи висловлювалися керівництвом міста офіційні претензії до його роботи? Чи відомо було керівництву Одеської міськради на момент підписання заяви Іванова про факти фіктивного працевлаштування осіб та незаконного нарахування заробітних плат, які вже у лютому лягли в основу кримінального провадження Нацполіції? Як мерія обґрунтовує призначення на місце Іванова Артема Захарова — посадовця, який має офіційні протоколи НАЗК на 6,15 млн грн та фігурує у справі про розкрадання 80 мільйонів на ремонтах постраждалих від обстрілів будинків?

Реакція влади виявилася показовою: керівництво Одеської міської ради повністю проігнорувало запит "Телеграфу", уникнувши пояснень за нелогічні рішення.

Таким чином, ситуація навколо КП "Теплопостачання міста Одеси" виглядає, як системне корупційне коло, у якому змінюються лише прізвища керівників, а бюджетні мільйони продовжують витікати через відпрацьовані схеми. При цьому керівництво звільняють не "за статтею" через виявлені порушення, а дають можливість піти "за власним бажанням", крім того, при владі лишаються й посадовці, збагачення яких викликає питання у НАЗК, а діяльність – у силовиків.

Проте головна корупційна бомба для Одеси, здається, ще попереду. Як випливає з відповіді Південного офісу Держаудитслужби на запит "Телеграфу", на початку року проводився не тільки аудит окремого КП, а й ревізія Департаменту міського господарства, яка охоплює управління всім комунальним майном міста за період, коли Захаров працював там заступником директора. Аудитори офіційно відмовили у наданні копії цього документа, оскільки його матеріали в повному обсязі передано СБУ, Нацполіції та прокуратурі.

Південний офіс Держаудитслужби передав матеріали ревізії та аудиту до СБУ, Нацполіції та прокуратури

Відомо, що на основі цього засекреченого аудиту силовики вже відкрили два нових кримінальних провадження — № 42025160000000300 (службова недбалість) та № 12026162470000050 (привласнення майна). Це означає, що переданий правоохоронцям Акт ревізії може ховати у собі ще масштабніший масив розтрат. І коло підозрюваних посадовців Одеської міськради та підконтрольних підприємств здатне незабаром розширитися.

"Телеграф" продовжуватиме стежити за перебігом розслідувань зловживань в комунальному господарстві Одеси та повідомлятиме про нові викриття. Не перемикайтесь.