Колись модні в СРСР, тепер за ними полює навіть молодь: які годинники "Політ" знову в ціні

Тонкі Poljot de Luxe та механічні хронографи приваблюють шанувальників вінтажу, а в Україні їх продають за тисячі гривень

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Радянські годинники "Політ" повертаються в моду на тлі інтересу молоді до вінтажу. Їх шукають як альтернативу смартгодинникам і масмаркету. Одних приваблюють тонкий корпус і стриманий циферблат, інших – складна механіка й історія.

З 2018 до 2025 частка продажів класичних елегантних годинників серед покоління Z зросла на 44%. Одна з найвиразніших моделей марки – Poljot de Luxe. У СРСР ці надтонкі механічні годинники вважали символом інтелігенції — товщина корпусу разом зі склом становить усього близько 7–9 мм. Усередині – калібр 2209 (модель годинникового механізму) на 23 рубінових каменях, зовні – лаконічний циферблат без зайвого декору.

Перший Московський годинниковий завод почав виробляти годинники марки "Політ" у 1960 році. Від 1964 року продукцію заводу маркували товарним знаком "Політ" – Poljot, свідчить Вікіпедія. Із цим заводом пов’язана й космічна історія: 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін вирушив у політ із годинником "Штурманські".

"Штурманські", "Сигнал" і хронографи: чим відрізняються моделі

"Штурманські" – історична військова й авіаційна модель, яку цінують за надійність механізму. Серед її варіантів є годинники з ручним заводом і запасом ходу близько 35 годин.

Ще одна цікава модель – "Політ "Сигнал"", або Poljot Alarm. Це механічний годинник із будильником, у якому працює калібр 2612.1. Його впізнають за двома заводними головками: одна відповідає за час, друга – за сигнал будильника.

Авіаційна історія "Штурманських" приваблює шанувальників вінтажної механіки

Скільки просять за вінтажний "Політ" в Україні

Годинники Poljot продають на різних маркетплейсах зокрема в розділах наручних годинників і колекціонування. У наведеній добірці оголошень продавці пропонують різні моделі за 899, 2960, 3300 та навіть 7600 грн. Наприклад, тонкий Poljot de Luxe коштує 2960 грн, а годинник з олімпійською символікою на циферблаті – 7600 грн.

У добірці оголошень за вінтажні годинники "Політ" просять від 899 до 7600 грн

Серед пропозицій "Політ" є механічні та кварцові моделі за тисячі гривень

Моделі різняться й виконанням корпусу. Багато годинників випускали з позолотою та маркуванням Au10 або Au20 – воно позначає товщину золотого покриття в мікронах. Були також хромовані, сталеві та інші непозолочені варіанти.

Як повідомляв "Телеграф", настінні годинники із зозулею знову приваблюють молодь. Купити ретрогодинник можна за кілька сотень гривень.