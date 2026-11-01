Українцям приходять сповіщення про "ядерну тривогу". Що відомо

Жодної радіаційної небезпеки немає, наголошують в Повітряних силах

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Ввечері в неділю, 1 листопада, українцям стали приходити на телефон сповіщення російською мовою про нібито оголошення ядерної тривоги та виліт "Орєшніка". Попередньо відбувається кібератака на застосунок повітряних тривог.

Читайте також: Скільки залишилося Путіну: ШІ сказав, коли може померти голова Кремля

"Привет! По всей Украине сейчас будет ядерная тревога! Не волнуйтесь, летит Орешник!" — йдеться у повідомленні, і йде посилання на канал. Наголошуємо, що переходити за посиланням не варто!

Зокрема, такі повідомлення отримали кореспонденти "Телеграфу" в Києві, Дніпрі, Львові, на Вінниччині.

В Повітряних силах ЗСУ дали оперативний коментар до ситуації: " Імовірно додаток "Повітряна тривога" піддався ворожому впливу. Жодної радіаційної загрози немає! Зберігайте спокій, слідкуйте за нашими повідомленнями на нашому каналі!" — йдеться у повідомленні.

Пізніше додаток взагалі вимкнули, якийсь час від нього більше не буде сповіщень.

Додаток "Повітряна тривога" поки не працює

Варто зауважити, що це відбувається на фоні майже цілодобового терору росіян проти українців — дрони та балістика атакують енергетику і вокзали, через що у цивільних людей проблеми зі світлом, водопостачанням, теплом і логістикою.

Як повідомляв "Телеграф", тільки днями Росія атакувала вокзал у Дніпрі, через що були пожежі, багато жертв та величезні затримки з відправленням поїздів.