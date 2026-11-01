Українцям приходять сповіщення про "ядерну тривогу". Що відомо
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Жодної радіаційної небезпеки немає, наголошують в Повітряних силах
Ввечері в неділю, 1 листопада, українцям стали приходити на телефон сповіщення російською мовою про нібито оголошення ядерної тривоги та виліт "Орєшніка". Попередньо відбувається кібератака на застосунок повітряних тривог.
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"Привет! По всей Украине сейчас будет ядерная тревога! Не волнуйтесь, летит Орешник!" — йдеться у повідомленні, і йде посилання на канал. Наголошуємо, що переходити за посиланням не варто!
Зокрема, такі повідомлення отримали кореспонденти "Телеграфу" в Києві, Дніпрі, Львові, на Вінниччині.
В Повітряних силах ЗСУ дали оперативний коментар до ситуації: "Імовірно додаток "Повітряна тривога" піддався ворожому впливу. Жодної радіаційної загрози немає! Зберігайте спокій, слідкуйте за нашими повідомленнями на нашому каналі!" — йдеться у повідомленні.
Пізніше додаток взагалі вимкнули, якийсь час від нього більше не буде сповіщень.
Варто зауважити, що це відбувається на фоні майже цілодобового терору росіян проти українців — дрони та балістика атакують енергетику і вокзали, через що у цивільних людей проблеми зі світлом, водопостачанням, теплом і логістикою.
Як повідомляв "Телеграф", тільки днями Росія атакувала вокзал у Дніпрі, через що були пожежі, багато жертв та величезні затримки з відправленням поїздів.