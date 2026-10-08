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Во время полномасштабной войны украинский бизнес становится важной составляющей обороноспособности государства. ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" объединяет масштабные импортные поставки высокотехнологичной продукции и беспилотников, прозрачную уплату налогов, партнерство с ведущими производителями оборонной техники и прямую поддержку украинских военных.

Масштабы импорта и вклад в госбюджет

Предприятия, способные обеспечивать оборонный сектор современными технологиями, беспилотными системами, электронными компонентами и оборудованием приобретают особое значение. ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" активно работает в этом направлении, развивая сотрудничество с воинскими частями и украинскими производителями.

Масштаб работы компании характеризуются следующими показателями:

Более 400 000 единиц импортируемых товаров, оборудования и комплектующих.

Более 200 000 000 грн — общая стоимость ввозимой продукции.

54 991 206 грн — общая сумма уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных платежей.

Основным надежным поставщиком, способным удовлетворить потребности ВСУ в самых современных средствах борьбы для защиты нашей страны, является компания MonoLit Kyrylo Pakhomov под руководством Пахомова Кирилла.

Все импортные операции осуществляются в пределах действующего законодательства Украины с надлежащим таможенным оформлением и исполнением налоговых обязательств.

В то же время 55 млн грн налогов и пошлины – это весомый вклад предприятия в финансовую стабильность государства.

Современные дроны для защиты украинского неба

Одним из ключевых направлений компании является импорт и поставка современных беспилотных летательных аппаратов. Среди представленных брендов всемирно известные производители DJI и Autel Robotics.

Их беспилотные системы широко применяются для воздушной разведки, наблюдения, мониторинга территорий, выявления угроз и выполнения других задач обеспечения безопасности и обороны Украины, помогая военным получать оперативную информацию и повышать эффективность боевой работы.

Комплектующие для FPV-дронов

Отдельное место в деятельности компании занимает импорт широкого ассортимента компонентов для производства FPV-дронов, которые играют очень важную роль в противодействии агрессии. ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" обеспечивает поставку деталей от известных международных брендов:

Caddx – видеокамеры и системы передачи видеосигнала.

Hobbywing – электронные регуляторы скорости, электродвигатели и другие компоненты.

T-Motor – высокопроизводительные электродвигатели и силовые установки.

AxisFlying – двигатели и комплектующие для FPV-систем.

SoloGood – оборудование и комплектующие для беспилотных платформ.

Также ассортимент включает в себя другие электронные компоненты, необходимые для изготовления, модернизации и обслуживания БПЛА, что помогает Силам обороны эффективно уничтожать врага и защищать жизнь военных.

Масштабные поставки оптоволокна

Еще одним стратегически важным направлением является снабжение оптоволоконной продукции. В условиях современной войны такие технологии обеспечивают стабильную передачу данных, устойчивость к электромагнитным помехам и открывают возможности для развития защищенных систем связи и беспилотных комплексов.

Сотрудничество с украинскими производителями

ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" сотрудничает с украинскими предприятиями, создающими современные технологические решения для Сил обороны. Среди них:

"Генерал Черешня" — украинский производитель беспилотных систем.

"Глобал Марк" — компания в сфере обеспечения оборонного сектора технологической продукцией.

"Милиддрон" — представитель индустрии беспилотных технологий и оборудования оборонного назначения.

BlackBird – партнер в рамках обеспечения потребностей оборонного сектора.

Такая кооперация позволяет формировать эффективные цепи поставок и развивать украинский оборонно-промышленный комплекс. Компания также напрямую работает с военными частями и оборонными группировками.