Более 200 млн грн поставок: как ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" и Кирилл Пахомов помогают Силам обороны
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Во время полномасштабной войны украинский бизнес становится важной составляющей обороноспособности государства. ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" объединяет масштабные импортные поставки высокотехнологичной продукции и беспилотников, прозрачную уплату налогов, партнерство с ведущими производителями оборонной техники и прямую поддержку украинских военных.
Масштабы импорта и вклад в госбюджет
Предприятия, способные обеспечивать оборонный сектор современными технологиями, беспилотными системами, электронными компонентами и оборудованием приобретают особое значение. ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" активно работает в этом направлении, развивая сотрудничество с воинскими частями и украинскими производителями.
Масштаб работы компании характеризуются следующими показателями:
- Более 400 000 единиц импортируемых товаров, оборудования и комплектующих.
- Более 200 000 000 грн — общая стоимость ввозимой продукции.
- 54 991 206 грн — общая сумма уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных платежей.
Основным надежным поставщиком, способным удовлетворить потребности ВСУ в самых современных средствах борьбы для защиты нашей страны, является компания MonoLit Kyrylo Pakhomov под руководством Пахомова Кирилла.
Все импортные операции осуществляются в пределах действующего законодательства Украины с надлежащим таможенным оформлением и исполнением налоговых обязательств.
В то же время 55 млн грн налогов и пошлины – это весомый вклад предприятия в финансовую стабильность государства.
Современные дроны для защиты украинского неба
Одним из ключевых направлений компании является импорт и поставка современных беспилотных летательных аппаратов. Среди представленных брендов всемирно известные производители DJI и Autel Robotics.
Их беспилотные системы широко применяются для воздушной разведки, наблюдения, мониторинга территорий, выявления угроз и выполнения других задач обеспечения безопасности и обороны Украины, помогая военным получать оперативную информацию и повышать эффективность боевой работы.
Комплектующие для FPV-дронов
Отдельное место в деятельности компании занимает импорт широкого ассортимента компонентов для производства FPV-дронов, которые играют очень важную роль в противодействии агрессии. ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" обеспечивает поставку деталей от известных международных брендов:
- Caddx – видеокамеры и системы передачи видеосигнала.
- Hobbywing – электронные регуляторы скорости, электродвигатели и другие компоненты.
- T-Motor – высокопроизводительные электродвигатели и силовые установки.
- AxisFlying – двигатели и комплектующие для FPV-систем.
- SoloGood – оборудование и комплектующие для беспилотных платформ.
Также ассортимент включает в себя другие электронные компоненты, необходимые для изготовления, модернизации и обслуживания БПЛА, что помогает Силам обороны эффективно уничтожать врага и защищать жизнь военных.
Масштабные поставки оптоволокна
Еще одним стратегически важным направлением является снабжение оптоволоконной продукции. В условиях современной войны такие технологии обеспечивают стабильную передачу данных, устойчивость к электромагнитным помехам и открывают возможности для развития защищенных систем связи и беспилотных комплексов.
Сотрудничество с украинскими производителями
ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" сотрудничает с украинскими предприятиями, создающими современные технологические решения для Сил обороны. Среди них:
- "Генерал Черешня" — украинский производитель беспилотных систем.
- "Глобал Марк" — компания в сфере обеспечения оборонного сектора технологической продукцией.
- "Милиддрон" — представитель индустрии беспилотных технологий и оборудования оборонного назначения.
- BlackBird – партнер в рамках обеспечения потребностей оборонного сектора.
Такая кооперация позволяет формировать эффективные цепи поставок и развивать украинский оборонно-промышленный комплекс. Компания также напрямую работает с военными частями и оборонными группировками.