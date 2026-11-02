Київ скували затори, були проблеми з метро. Головне про транспортний колапс 2 листопада

Ситуація потроху нормалізується

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Зранку у понеділок, 2 листопада, у Києві загострилися транспортні проблеми. Через екстрені відключення світла є зміни в русі транспорту, виникли масштабні затори.

"Телеграф" розповідає про ситуацію на дорогах та із транспортом у столиці зранку 2 листопада. У КМДА повідомили про зміни в роботі столичного метрополітену та швидкісного трамвая на Борщагівській лінії.

Рух поїздів тимчасово був призупинений на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір". Причина — значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення. Станом на 10:00 поїзди відновили рух на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір", метрополітен працює у звичайному режимі.

Рух поїздів на "червоній" лінії метро також вже відновлений у звичайному режимі. Поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Лісова". "Синя" лінія працює у звичайному режимі.

Затори у Києві 2 листопада 2026 року

Затори у Києві 2 листопада 2026 року

Призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та на просп. Відрадному.

Як розповідають "Новини.LIVE", автівки, які намагаються переїхати з лівого на правий берег Києва, застрягли у величезних заторах. За словами киян, замість звичних 20 хвилин їм доводиться закладати на дорогу близько двох годин.

Telegram-канал "Ей, Київ" інформує, про величезний затор на ділянці Позняки-Осокорки. Автівки не рухаються, застрягнути там можна на години, попередили на каналі.

Затор на ділянці Позняки-Осокорки. Фото: t.me/kyiv_hey

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Києві набрати води, якщо припиняється водопостачання. У столиці на цей випадок працюють міські бювети — як знайти найближчий.