У Києві пропонують повертати кошти за неякісні поїздки в транспорті: як це буде працювати

Петиція пропонує компенсації, безоплатні пересадки й електронний квиток

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На офіційному порталі Київради зареєстрували петицію зі змінами до системи оплати громадського транспорту. Автор пропонує повертати пасажирам поїздку на транспортну картку, якщо рейс зірвався з вини перевізника, а також усунути різницю у витратах мешканців різних берегів Дніпра.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на електронне звернення до столичного керівництва. Ініціатива містить вісім транспортних реформ. За оцінкою автора, більшість із них можна впровадити менш ніж за місяць.

Як повертатимуть поїздки та оплачуватимуть пересадки

Автор пропонує повертати поїздку на картку пасажира у двох випадках: якщо транспорт зламався або з вини перевізника він не доїхав до місця призначення. Так пасажирам компенсуватимуть невиконану транспортну послугу.

У Києві зареєстрували петицію про зміни в оплаті громадського транспорту Джерело: Телеграф

Для поїздок із пересадками автор пропонує запровадити часові квитки. Базовий квиток за 30 грн діятиме 90 хвилин, подовжений за 45 грн – 120 хвилин. Протягом цього часу пасажири зможуть пересідати без додаткової оплати.

Проїзні на 30 чи 90 днів пропонують прив’язати до фактичного користування транспортом: день списуватиметься лише тоді, коли пасажир здійснить хоча б одну валідацію. Ще одна вимога стосується сімейного та корпоративного доступу: до однієї транспортної картки або проїзного хочуть дозволити прив’язувати до чотирьох членів родини.

Чому автор порівнює витрати мешканців двох берегів

Ініціатор звернення вважає чинну тарифну систему дискримінаційною та посилається на статтю 24 Конституції України, яка гарантує рівність прав громадян незалежно від місця проживання.

За розрахунками автора, мешканці районів із підземним метро витрачають на поїздку 30 грн. Жителі Троєщини чи Лівобережжя через одну-дві пересадки платять від 60 до 90 грн в один бік. Автор також дорікає чиновникам КМДА за користування службовими автомобілями та відповіді про відсутність коштів на попередні петиції, які збирали тисячі підписів.

"Дисбаланс у часових та фінансових витратах між мешканцями правого берега з метро та мешканцями масивів без метро вимірюється в тисячах годин та десятках тисяч гривень щороку", – наголошує автор петиції.

Електронний квиток, GPS і смуги на мостах

Автор також вимагає повністю відмовитися від готівки та негайно запровадити єдиний електронний квиток у всіх видах транспорту. Він має діяти й у приватних маршрутках та міській електричці.

Приватних перевізників пропонують зобов’язати показувати на картах у застосунках реальний рух машин за допомогою GPS-трекінгу. Усіх перевізників також хочуть перевести на оплату за транспортну роботу – за виконані кілометри.

Щоб громадський транспорт рухався швидше, петиція передбачає масове облаштування виділених смуг на мостах і виїздах із густонаселених житлових масивів. У цій вимозі окремо згадана Троєщина.

Збір підписів триває на офіційному порталі електронних петицій Київської міської ради. Там можна прочитати звернення та підтримати його. Щоб ініціативу обов’язково розглянули міський голова Віталій Кличко й депутати Київради, вона має зібрати 6 000 підписів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може метро Києва надовго зупинитися через блекаут.