Повернення Маші Єфросиніної через 17 років на сцену Фабрики і кохання Миколая Сєрги: про що говорили на вечорі міленіалів "Фабрики зірок" на SWEET.TV

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Четвертий прайм-шоу "Фабрики зірок" уже доступний на SWEET.TV. Цього разу глядачі вирушили у справжню подорож у 2000-ті — разом із DANTES, VADYM OLIINYK, VLAD DARWIN, LAMA, Анною Добриднєвою, Ігорем Кириленком та Братами Борисенками. Співведучою вечора стала Марія Єфросиніна, яка повернулася на сцену "Фабрики" через 17 років після власної участі у проєкті. А за суддівським столом цього разу опинився Миколай Сєрга.

Для Маші Єфросиніної "Фабрика зірок" — не просто телевізійний проєкт. Саме з ним пов’язаний важливий етап її кар’єри, а повернення на сцену через 17 років стало для неї своєрідним мостом між двома епохами. Після четвертого прайму "Фабрики зірок" Маша Єфросиніна поділилася спогадами про проєкт, згадала колишніх учасників, розповіла про емоції від повернення на сцену та зізналася, чому сьогодні такі проєкти важливі для розвитку української культури.

"Мене здивувало, що мене запросили": Маша Єфросиніна повернулася на "Фабрику"

За словами Марії, пропозиція стати співведучою четвертого прайму стала для неї несподіванкою. Вона зізнається, що спочатку навіть не розуміла, чому саме її запросили до нового сезону. "Я спочатку здивувалася, що мене запросили. Геть не очікувала. В нас на "Фабриці" не було такого, щоб була третя ведуча чи ведучий. Це взагалі поза правилами класичної "Фабрики зірок".

Але коли Єфросиніна дізналася, що четвертий прайм буде присвячений 2000-м і стане своєрідною зустріччю двох поколінь, погодилася. "Якщо це такий міст між "Фабрикою зірок", 17 років тому і сьогоднішньою, мені здалося це цікаво. Мене це зворушило. В цей вечір я кайфувала! Давала волю своїм почуттям. Тоді, багато років тому, я була ведучою "Фабрики зірок", і не мала права на повну проявляти емоції. Я мала бути ведучою, я мала говорити за сценарієм, тримати дистанцію з учасниками.

А зараз я дозволила собі просто відчувати і проявляти свої почуття. Наприклад, коли фабрикант, який не отримав жодної зірки, був у номінації, я підійшла й обійняла його. Тоді я б не могла собі такого дозволити. Я б стояла десь поруч і говорила за сценарієм".

Хто саме з фабрикантів не отримав жодної зірки та опинився в номінації — глядачі можуть дізнатися у четвертому праймі "Фабрики зірок" на SWEET.TV.

"Ви не уявляєте, вони були іконами, вони були богами": зустріч із Братами Борисенками

Одним з емоційних моментів для Маші стала зустріч із Братами Борисенками. 17 років тому вони були справжніми кумирами "Фабрики зірок", а їхня фан-база здавалася учасникам проєкту "космічною". Вона згадує, якою шаленою була їхня популярність під час "Фабрики зірок" 17 років тому.

"Ви не уявляєте, вони були іконами, ідолами молоді. Всі фабриканти, всі члени журі, судді, ведучі розуміли, що це треба прийняти, особливо фабрикантам. Що є всі, далі дистанція, а вище — Саша і Вова Борисенки".

За словами Єфросиніної, популярність братів була настільки великою, що команді доводилося буквально змінювати маршрути їхнього пересування павільйоном через величезну кількість шанувальників.

"Він був шалопаєць із гітарою": що Маша сказала про Миколая Сєргу

Ще одна зустріч, яка повернула Єфросиніну в минуле, — зустріч із Миколою Сєргою. Сьогодні він зовсім інший, ніж у часи своєї "Фабрики". "А Коля, він був шалопаєць з гітарою, завжди міг гостро відповісти. Зараз я бачу, що він весь в тій справі, якій себе присвятив із початком повномасштабного вторгнення! Це викликає величезну повагу! Сьогодні це зовсім інший Коля. Структурований, начитаний, глибокий, сильний, з болем всередині, який він не ховає на сцені".

У свою чергу, під час розмови з Машею Миколай Сєрга зізнався, що під час своєї участі у "Фабриці зірок" був закоханий. На пряме запитання Єфросиніної, чи не була це Таня Воржева, він відповів: "Ні". А згодом розповів, що його романтична історія розпочалася прямо під час шоу:

"Так сталось, що під час шоу мені пощастило закохатись у дівчину, яка була в балеті FREEDOM, яка танцювала. Ми почали зустрічатися прямо під час шоу. Завдяки їй я пройшов крізь всі інтрижки всередині "Фабрики"".

Сьогодні Миколай Сєрга є засновником та очільником "Культурного Десанту" і "Культурних Сил України", а також офіцером ЗСУ.

"Фабрика зірок" на SWEET.TV як простір для нового покоління українських артистів

Вона окремо звернула увагу на те, що нова "Фабрика зірок" не намагається відірватися від реальності заради видовищності. "Феєрверків немає. Ніякої пошлості або надмірних жартів через край теж немає. Але є пульс і він має продовжуватись".

Для Маші Єфросиніної цей "пульс" — про можливість продовжувати жити, творити й розвивати українську культуру навіть у найскладніші часи. Саме цю можливість SWEET.TV створює для нового покоління українських артистів завдяки "Фабриці зірок".

На проєкті молоді виконавці, які залишаються в Україні та будують власне майбутнє, працюють із досвідченими наставниками, коучами й професіоналами музичної індустрії. Вони розвивають вокал, сценічну майстерність, артистизм і власний стиль, здобувають новий досвід та вчаться професійно реалізовувати себе в українській музиці. Так команда SWEET.TV підтримує молоді таланти й робить свій внесок у розвиток української культури.

Маша Єфросиніна наголошує, що можливість продовжувати творити важлива не лише для самих артистів, а й для глядачів. Приклад молодих виконавців, які працюють в Україні та розвиваються попри всі труднощі, може надихнути інших рухатися вперед, знаходити сили для власних мрій і втілювати їх у життя.

"Вони не їдуть. Вони не зникають. Вони продовжують створювати і працювати тут. І це видно від ефіру до ефіру: фабриканти змінюються, стають упевненішими, розкриваються на сцені. Видно, як вони ростуть, як працюють над собою і як команда допомагає їм розвиватися. А це для кожного глядача означає: я теж можу знайти в собі сили і щось зробити. Кожен з нас, хто проживає цю війну, може дозволити собі мріяти, може знайти в собі сили йти до своєї мрії. Можливо, не поспіхом, але хоча б маленькими першими кроками".

І саме тому для Марії важливо, щоб український контент продовжував існувати та розвиватися — на телебаченні, стримінгових платформах та у музиці.

Четвертий прайм "Фабрики зірок" уже доступний на SWEET.TV. Цього разу це вечір ностальгії за 2000-ми, зустріч двох поколінь українських артистів — тих, хто створював саундтрек цієї епохи, і молодих виконавців, які формуватимуть українську музику завтра.