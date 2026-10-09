Возвращение Маши Ефросининой через 17 лет на сцену Фабрики и любовь Николая Серги: о чем говорили на вечере миллениалов "Фабрики звезд" на SWEET.TV

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Четвертое прайм-шоу "Фабрики звезд" уже доступно на SWEET.TV. На этот раз зрители отправились в настоящее путешествие в 2000-е — вместе с DANTES, VADYM OLIINYK, VLAD DARWIN, LAMA, Анной Добрыдневой, Игорем Кириленко и Братьями Борисенко. Соведущей вечером стала Мария Ефросинина, вернувшаяся на сцену "Фабрики" спустя 17 лет после собственного участия в проекте. А за судейским столом на этот раз оказался Николай Серга.

Для Маши Ефросининой "Фабрика звезд" — не просто телевизионный проект. Именно с ним связан важный этап ее карьеры, а возвращение на сцену 17 лет спустя стало для нее своеобразным мостом между двумя эпохами. После четвертого прайма "Фабрики звезд" Маша Ефросинина поделилась воспоминаниями о проекте, вспомнила бывших участников, рассказала об эмоциях от возвращения на сцену и призналась, почему сегодня такие проекты важны для развития украинской культуры.

"Меня удивило, что меня пригласили": Маша Ефросинина вернулась на "Фабрику"

По словам Марии, предложение стать соведущим четвертого прайма стало для нее неожиданностью. Она признается, что поначалу даже не понимала, почему именно ее пригласили в новый сезон. "Я сначала удивилась, что меня пригласили. Совсем не ожидала. У нас на "Фабрике" не было такого, чтобы была третья ведущая или ведущий. Это вообще вне правил классической "Фабрики звезд".

Но когда Ефросинина узнала, что четвертый прайм будет посвящен 2000-м и станет своеобразной встречей двух поколений, согласилась. "Если это такой мост между "Фабрикой звезд", 17 лет назад и сегодняшней, мне показалось это интересно. Меня это тронуло. В этот вечер я кайфовала! Давала волю своим чувствам. Тогда, много лет назад, я была ведущей "Фабрики звезд", и не имела права на полную проявлять эмоции. Я должна была быть ведущей, я должна была говорить по сценарию, держать дистанцию ​​с участниками.

А сейчас я позволила себе просто ощущать и проявлять свои чувства. Например, когда фабрикант, не получивший ни одной звезды, был в номинации, я подошла и обняла его. Тогда я бы не могла себе этого позволить. Я бы стояла где-то рядом и говорила по сценарию".

Кто именно из фабрикантов не получил ни одной звезды и оказался в номинации — зрители могут узнать в четвертом прайме "Фабрики звезд" на SWEET.TV.

"Вы не представляете, они были иконами, они были богами": встреча с Братьями Борисенко

Одним из эмоциональных моментов для Маши стала встреча с Братьями Борисенко. 17 лет назад они были настоящими кумирами "Фабрики звезд", а их фан-база казалась участникам проекта "космической". Она вспоминает, какой безумной была их популярность во время "Фабрики звезд" 17 лет назад.

"Вы не представляете, они были иконами, идолами молодежи. Все фабриканты, все члены жюри, судьи, ведущие понимали, что это нужно принять, особенно фабрикантам. Что есть все, дальше дистанция, а выше — Саша и Вова Борисенко".

По словам Ефросининой, популярность братьев была настолько велика, что команде приходилось буквально менять маршруты их передвижения по павильону из-за огромного количества поклонников.

"Он был шалопай с гитарой": что Маша сказала о Николае Серге

Еще одна встреча, вернувшая Ефросинину в прошлое, — встреча с Николаем Сергой. Сегодня он совсем другой, чем во времена своей "Фабрики". "А Коля, он был шалопай с гитарой, всегда мог остро ответить. Сейчас я вижу, что он весь в том деле, которому себя посвятил с началом полномасштабного вторжения! Это вызывает огромное уважение! Сегодня это совсем другой Коля. Структурированный, начитанный, глубокий, сильный, с болью внутри, которую он не прячет на сцене".

В свою очередь, во время разговора с Машей Николай Серга признался, что во время своего участия в "Фабрике звезд" был влюблен. На прямой вопрос Ефросининой, не была ли это Таня Воржева, он ответил: "Нет". А потом рассказал, что его романтическая история началась прямо во время шоу:

"Так случилось, что во время шоу мне удалось влюбиться в девушку, которая была в балете FREEDOM, которая танцевала. Мы начали встречаться прямо во время шоу. Благодаря ей я прошел сквозь все интрижки внутри "Фабрики"".

Сегодня Николай Серга является основателем и руководителем "Культурного Десанта" и "Культурных Сил Украины", а также офицером ВСУ.

"Фабрика звезд" на SWEET.TV как простор для нового поколения украинских артистов

Она особо обратила внимание на то, что новая "Фабрика звезд" не пытается оторваться от реальности ради зрелищности. "Фейерверков нет. Никакой пошлости или чрезмерных шуток через край тоже нет. Но есть пульс и он должен продолжаться".

Для Маши Ефросининой этот "пульс" о возможности продолжать жить, творить и развивать украинскую культуру даже в самые сложные времена. Именно эту возможность SWEET.TV создает для нового поколения украинских артистов благодаря "Фабрике звезд".

На проекте молодые исполнители, которые остаются в Украине и строят свое будущее, работают с опытными наставниками, коучами и профессионалами музыкальной индустрии. Они развивают вокал, сценическое мастерство, артистизм и собственный стиль, обретают новый опыт и учатся профессионально реализовывать себя в украинской музыке. Так команда SWEET.TV поддерживает молодые таланты и вносит свой вклад в развитие украинской культуры.

Маша Ефросинина отмечает, что возможность продолжать творить важна не только для самих артистов, но и для зрителей. Пример молодых исполнителей, которые работают в Украине и развиваются несмотря на все трудности, может вдохновить других двигаться вперед, находить силы для собственных мечтаний и претворять их в жизнь.

"Они не едут. Они не исчезают. Они продолжают создавать и работать здесь. И это видно от эфира к эфиру: фабриканты меняются, становятся увереннее, раскрываются на сцене. Видно, как они растут, как работают над собой и как команда помогает им развиваться. А это для каждого зрителя означает: я тоже могу найти в себе силы и что-нибудь сделать. Каждый из нас, кто живет в этой войне, может позволить себе мечтать, может найти в себе силы идти к своей мечте. Возможно, не спешно, но хотя бы маленькими первыми шагами".

И именно поэтому для Марии важно, чтобы украинский контент продолжал существовать и развиваться на телевидении, стриминговых платформах и в музыке.

Четвертый прайм "Фабрики звезд" уже доступен на SWEET.TV. В этот раз это вечер ностальгии по 2000-м, встреча двух поколений украинских артистов — тех, кто создавал саундтрек этой эпохи, и молодых исполнителей, которые будут формировать украинскую музыку завтра.