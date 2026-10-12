Речник Генштабу розповів про тактику Апостола на Олександрівському напрямку

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Десантно-штурмові війська з початку року звільнили 26 населених пунктів і понад 700 квадратних кілометрів української території на Олександрівському напрямку. Це результат продуманого планування та режиму тиші, що позбавляє ворога можливості підготуватися і перекинути резерви.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

Коментуючи інтерв’ю командувача ДШВ, генерал-майора Олега Апостола Deutsche Welle, Ковальов звернув увагу на досягнуті результати:

"ДШВ за два тижні обнулили результат росіян на Лиманському напрямку. Росіяни чотири місяці поспіль просувалися до Тернів. Втрачали людей, техніку і боєприпаси. Допоки не зустрілися з ДШВ. Українські десантники за два тижні повернули 80% території, захопленої росіянами на Лиманському напрямку".

Також речник відзначив підхід до збереження бійців і боєздатності підрозділів:

"Якщо ворогу вдалося перекинути резерви і зупинити прорив, а наші втрати зростають, то варто змінити тактику та переходити до оборони, в не продовжувати наступ за будь-яку ціну. В такому режимі ДШВ продовжує перемелювати підтягнуті російські резерви, закріплюється, аналізує ситуацію і шукає нову можливість рухатися вперед".

В своєму інтерв’ю командувач ДШВ розповів, що має таблиці з показниками кожного бою, оперативно оцінюючи результат і ціну, якою він дається. Мета та ж сама – берегти бійців і зберігати вікно для маневру, вказує Ковальов.

"Апостол явно не з тих, хто звик говорити багато, тому раджу подивитися це інтерв'ю. І глянути на мапу. І подякувати нашим десантникам та їх командиру за важку і важливу роботу, яку вони роблять без зайвого піару і метушні. Честь!", – додав речник Генштабу.