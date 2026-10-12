Спикер Генштаба рассказал о тактике Апостола на Александровском направлении

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Десантно-штурмовые войска с начала года освободили 26 населенных пунктов и более 700 квадратных километров украинской территории на Александровском направлении. Это результат продуманного планирования и режима тишины, что лишает врага возможности подготовиться и перекинуть резервы.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

Комментируя интервью командующего ДШВ, генерал-майора Олега Апостола DeutscheWelle, Ковалев обратил внимание на достигнутые результаты:

"ДШВ за две недели обнулили результат россиян на Лиманском направлении. Россияне четыре месяца подряд продвигались в Терны. Теряли людей, технику и боеприпасы. Пока не встретились с ДШВ. Украинские десантники за две недели вернули 80% территории, захваченной россиянами на Лиманском направлении".

Также спикер отметил подход к сохранению бойцов и боеспособности подразделений:

"Если врагу удалось перекинуть резервы и остановить прорыв, а наши потери растут, то следует изменить тактику и переходить к обороне, не продолжать наступление любой ценой. В таком режиме ДШВ продолжают перемалывать подтянутые российские резервы, закрепляются, анализируют ситуацию и ищут новую возможность двигаться вперед".

В своем интервью командующий ДШВ рассказал, что имеет таблицы с показателями каждого боя, оперативно оценивая результат и цену, которой он дается. Цель та же – беречь бойцов и сохранять окно для маневра, указывает Ковалев.

"Апостол явно не из тех, кто привык много говорить, поэтому советую посмотреть это интервью. И взглянуть на карту. И поблагодарить наших десантников и их командира за тяжелую и важную работу, которую они делают без лишнего пиара и суеты. Честь!", – добавил спикер Генштаба.