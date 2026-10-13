"Адміністративний модуль" у справі Сенниченка: Кушнірук пропонує перевірити, чи не він формував докази

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У справі колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка фігурує меморандум, який, за твердженням сторони захисту, передбачав розподіл майбутніх доходів від контролю над бізнес-процесами Одеського припортового заводу та Об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Одним з учасників домовленостей у документі названо так званий "адміністративний модуль", якому мала належати третина доходів.

Економіст Борис Кушнірук вважає, що встановлення осіб, які стояли за цією назвою, є важливим для з'ясування економічних інтересів навколо державних підприємств.

Кушнірук аналізує зміст документа та можливі економічні інтереси його учасників.

Йдеться про меморандум від 14 червня 2021 року. За словами адвокатів, документ стосувався контролю над бізнес-процесами ОПЗ та ОГХК.

Відповідно до описаних захистом домовленостей, майбутні доходи передбачалося розподіляти між трьома сторонами: 33% — Сергію Байраку, 33% — родині Сало та ще 33% — так званому "адміністративному модулю".

Хто саме міг представляти "адміністративний модуль", з оприлюднених тверджень захисту не зрозуміло.

"Але хто саме стояв за цим "модулем": політики, посадовці, представники правоохоронної системи чи зовсім інші люди? Поки конкретних учасників і їхні ролі не встановлено, документ радше ставить питання, ніж відповідає на них", — зазначає економіст.

Для з’ясування обставин, вважає Кушнірук, важливо встановити як зміст можливих домовленостей, так і економічні мотиви їхніх учасників.

Сторона захисту розцінює меморандум як можливе свідчення задуму незаконного встановлення контролю над державними активами. Водночас сам факт згадування певних осіб або структур у документі не доводить їхньої причетності до протиправних дій.

Серед названих у меморандумі осіб — Сергій Байрак, чиї матеріали та показання стали важливою частиною обвинувачення.

За матеріалами, на які посилаються адвокати, Байрак контактував із представниками різних бізнес-груп та збирав інформацію про державні підприємства.

Відомості про активи, контрагентів і фінансовий стан підприємств можуть мати комерційну цінність. Тому важливо з’ясувати мету їх збирання.

"Те, що він розповідав правоохоронцям про інших, — одна річ. Для мене важливіше, чи досліджували правоохоронці його власні економічні інтереси", — наголошує Кушнірук.

Показовою для економіста є й подальша хронологія.

За твердженнями захисту, після підписання меморандуму контакти та збирання інформації тривали. Справу щодо ОГХК, зареєстровану в травні 2022 року, у червні приєднали до провадження щодо ОПЗ. А 15 серпня того ж року все об'єднали з першою справою, закриття якої скасували.

Зв’язок між цими подіями не доведений. Водночас Кушнірук пропонує перевірити, чи могли домовленості впливати на поведінку учасників і розвиток справи.

За повідомленнями ЗМІ, сторона захисту також звернулася до Державного бюро розслідувань із вимогою перевірити можливі обставини незаконного формування доказової бази особами, яких адвокати пов'язують з "адміністративним модулем".

Тобто, на думку захисту, ключове питання не в тому, хто мав контролювати державні підприємства, а в тому, чи не став результатом роботи "модуля" штучно сформований доказовий матеріал у справі.

Ці твердження потребують самостійної перевірки й не можуть розглядатися як встановлені факти.

На переконання Кушнірука, економічні мотиви всіх учасників потрібно оцінювати за однаковими критеріями.

"Якщо слідство вважає гроші, контроль над підприємством і можливу вигоду ключовими мотивами одних учасників, чому ті самі критерії не повинні застосовуватися до інших?" — зазначає економіст.

Інакше картина інтересів навколо ОПЗ та ОГХК залишиться неповною.

"Кримінальну справу зазвичай читають як послідовність показань. Але за економічним конфліктом стоїть послідовність інтересів, і якщо їх не дослідити, легко неправильно зрозуміти самі показання", — підсумовує Кушнірук.

Захист заперечує, що злочинна організація, про яку йдеться в обвинуваченні, взагалі існувала.

Справа щодо Дмитра Сенниченка та інших обвинувачених перебуває на стадії судового розгляду. Остаточну оцінку доказам, документам та доводам сторін має надати суд.