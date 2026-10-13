"Административный модуль" по делу Сенниченко: Кушнирук предлагает проверить, не он ли формировал доказательства

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По делу бывшего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко фигурирует меморандум, который, по утверждению стороны защиты, предусматривал распределение будущих доходов от контроля за бизнес-процессами Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании. Одним из участников договоренностей в документе назван так называемый "административный модуль", которому должна принадлежать треть доходов.

Экономист Борис Кушнирук считает, что установление лиц, стоящих под этим названием, важно для выяснения экономических интересов вокруг государственных предприятий.

Кушнирук анализирует содержание документа и возможные экономические интересы его участников.

Речь идет о меморандуме от 14 июня 2021 года. По словам адвокатов, документ касался контроля за бизнес-процессами ОПЗ и ОГХК.

Согласно описанным защитой договоренностям, будущие доходы предполагалось распределять между тремя сторонами: 33% — Сергею Байраку, 33% — семье Сало и еще 33% — так называемому "административному модулю".

Кто именно мог представлять "административный модуль", по обнародованным утверждениям защиты не понятно.

"Но кто именно стоял за этим "модулем": политики, должностные лица, представители правоохранительной системы или совсем другие люди? Пока конкретные участники и их роли не установлены, документ скорее ставит вопрос, чем отвечает на них", — отмечает экономист.

Для уяснения обстоятельств, считает Кушнирук, важно установить как содержание возможных договоренностей, так и экономические мотивы их участников.

Сторона защиты расценивает меморандум как свидетельство замысла незаконного установления контроля над государственными активами. В то же время, сам факт упоминания определенных лиц или структур в документе не доводит их причастности к противоправным действиям.

Среди названных в меморандуме лиц Сергей Байрак, чьи материалы и показания стали важной частью обвинения.

По материалам, на которые ссылаются адвокаты, Байрак контактировал с представителями разных бизнес-групп и собирал информацию о государственных предприятиях.

Сведения об активах, контрагентах и финансовом состоянии предприятий могут иметь коммерческую ценность. Поэтому важно выяснить цель их уборки.

"То, что он рассказывал правоохранителям о других, — одно дело. Для меня важнее, исследовали ли правоохранители его собственные экономические интересы", — отмечает Кушнирук.

Показательна для экономиста и дальнейшая хронология.

По утверждениям защиты, после подписания меморандума контакты и сбор информации продолжались. Дело по ОГХК, зарегистрированное в мае 2022 года, в июне присоединили к производству по ОПЗ. А 15 августа того же года все объединили с первым делом, закрытие которого было отменено.

Связь между этими событиями не доказана. В то же время Кушнирук предлагает проверить, могли ли договоренности влиять на поведение участников и развитие дела.

По сообщениям СМИ, сторона защиты также обратилась в Государственное бюро расследований с требованием проверить возможные обстоятельства незаконного формирования доказательной базы лицами, адвокаты которых связывают с "административным модулем".

То есть, по мнению защиты, ключевой вопрос не в том, кто должен контролировать государственные предприятия, а в том, не стал ли результатом работы "модуля" искусственно сформированный доказательный материал по делу.

Эти утверждения нуждаются в самостоятельной проверке и не могут рассматриваться как установленные факты.

По убеждению Кушнирука, экономические мотивы всех участников следует оценивать по одинаковым критериям.

"Если следствие считает деньги, контроль над предприятием и возможную выгоду ключевыми мотивами одних участников, почему те же критерии не должны применяться к другим?" – отмечает экономист.

В противном случае картина интересов вокруг ОПЗ и ОГХК останется неполной.

"Уголовное дело обычно читают как последовательность показаний. Но за экономическим конфликтом стоит последовательность интересов, и если их не исследовать, легко неправильно понять сами показания", — заключает Кушнирук.

Защита отрицает, что преступная организация, о которой идет речь в обвинении, вообще существовала.

Дело в отношении Дмитрия Сенниченко и других обвиняемых находится в стадии судебного разбирательства. Окончательную оценку доказательствам, документам и доводам сторон должен дать суд.