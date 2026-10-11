Песик 7 місяців не бачив господаря-військового. Їхня зустріч зворушує до сліз (відео)

Тваринки не можуть висловити радість словами, тому висловлюють її всім єством

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Пес, який не бачив свого господаря-військового сім місяців, влаштував йому дуже зворушливу зустріч. Чотирилапий настільки щиро та бурхливо висловлював свою радість, що відео важко дивитися без сліз.

Відео опубліковано на YouTube-каналі телеканалу "Дім". Воно показує довгоочікувану зустріч військового зі своєю родиною та улюбленцем — рудим собакою породи акіта-іну.

Чоловік сидить у парку на лаві, опустивши голову та погляд у телефон, коли до нього підходить його пес, якого за кадром хтось тримає на повідці. Тварина на секунду завмирає, ніби не вірячи власним очам, а потім її накривають емоції: песик стрибає, радісно махає хвостом та ніби намагається обійняти господаря.

До захисника підходить маленька донечка, яка також хоче обійняти тата, але песик не дає їй такого шансу. Чоловік зміг взяти на руки малечу, тільки після того, як приділив увагу улюбленцю і той трохи вгамував свою радість від зустрічі. Проте песик поруч і просто випромінює щастя.

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