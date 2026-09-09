Рідкісну отруйну амфібію зустріли у Карпатах: де ще вона живе та чим небезпечна (фото)

Незвичайне забарвлення є природним попередженням

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На території природного заповідника "Горгани" у Крпатах помітили рідкісну плямисту або вогненну саламандру. Незважаючи на її гарний і чарівний вигляд, це земноводне дуже небезпечне.

Відповідне відео було опубліковано в одному із великих Telegram-каналів. Варто додати, що саламандру вдалося відобразити в денний час, хоча вона належить до нічних тварин, побачити її вдень можна тільки після зливи.

Ця саламандра має характерне забарвлення — чорне тіло з яскравими жовтими плямами. Цей малюнок допомагає легко відрізнити його від інших земноводних.

Плямиста саламандра — цікаві факти

Один із найвідоміших видів саламандр на території Європи та найбільший представник сімейства.

На території України вид зустрічається у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Дорослі вогняні саламандри досягають 23 см завдовжки, за деякими даними до 30 см, середня довжина тіла — 16-19 см, включаючи хвіст.

Плямиста саламандра. Фото: Вікіпедія

За очима цього земноводного знаходяться спеціальні залози, які виділяють отруйну речовину. За допомогою нього тварина захищає свою шкіру від бактерій та грибків.

І хоча для людини ця отрута не небезпечна, але якщо вона потрапить на очі, в рот або інші слизові оболонки, може з’явитися сильне печіння. Тому саламандру рекомендується не чіпати руками.

Також при сильному стресі саламандра може навіть вибризнути отруту на невелику відстань.

Плямиста саламандра. Фото: Вікіпедія

Саламандра віддає перевагу дощовій погоді. Після сильних опадів вона стає більш активною і навіть може виходити вдень з укриттів. А у звичайну погоду вони переважно ведуть нічний спосіб життя.

Нагадаємо, раніше "Талеграф" писав про те, як відрізнити водяного вужа від гадюки за секунду.