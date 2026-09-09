Рідкісну отруйну амфібію зустріли у Карпатах: де ще вона живе та чим небезпечна (фото)
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Незвичайне забарвлення є природним попередженням
На території природного заповідника "Горгани" у Крпатах помітили рідкісну плямисту або вогненну саламандру. Незважаючи на її гарний і чарівний вигляд, це земноводне дуже небезпечне.
Відповідне відео було опубліковано в одному із великих Telegram-каналів. Варто додати, що саламандру вдалося відобразити в денний час, хоча вона належить до нічних тварин, побачити її вдень можна тільки після зливи.
Ця саламандра має характерне забарвлення — чорне тіло з яскравими жовтими плямами. Цей малюнок допомагає легко відрізнити його від інших земноводних.
Плямиста саламандра — цікаві факти
Один із найвідоміших видів саламандр на території Європи та найбільший представник сімейства.
На території України вид зустрічається у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.
Дорослі вогняні саламандри досягають 23 см завдовжки, за деякими даними до 30 см, середня довжина тіла — 16-19 см, включаючи хвіст.
За очима цього земноводного знаходяться спеціальні залози, які виділяють отруйну речовину. За допомогою нього тварина захищає свою шкіру від бактерій та грибків.
І хоча для людини ця отрута не небезпечна, але якщо вона потрапить на очі, в рот або інші слизові оболонки, може з’явитися сильне печіння. Тому саламандру рекомендується не чіпати руками.
Також при сильному стресі саламандра може навіть вибризнути отруту на невелику відстань.
Саламандра віддає перевагу дощовій погоді. Після сильних опадів вона стає більш активною і навіть може виходити вдень з укриттів. А у звичайну погоду вони переважно ведуть нічний спосіб життя.
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