"Німеччина поступово починати переймати від України "відчуття нагальності", — голова ANK Ukarine Рейнер Перау

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Ситуація в Україні, її аналіз поступово змінює оцінку військовим командуванням та політиками західних країн, зокрема Німеччини, реалій сьогоднішньої війни. Вони, спостерігаючи ситуацію на українському полі бою, змушені все активніше модернізуватися.

Про це, відповідаючи на запитання "Телеграфу" на полях міжнародної конференції "Україна — Німеччина: співпраця в оборонній промисловості" заявив очільник Німецько-Української промислово-торговельної палати (ANK) Рейнер Перау.

Конференція, що пройшла 16 жовтня в Києві, була організована спільно Національною асоціацією оборонної промисловості Україна (NAUDI) та Німецько-Українською промислово-торговельною палатою (ANK).

Свого часу, спілкуючись з представниками українського оборонного бізнесу, "Телеграф" запитав: якою є основна перешкода на шляху розвитку їх співпраці з західними партнерами. І, як не дивно, виявилося, що це не заплутані українські бюрократичні процедури, не власні потреби України в оборонній продукції, що впливають на обсяги експортних поставок і навіть не корупція. На думку вітчизняних виробників основна проблема — в суттєвій інерції військового командування європейських країн, яке нерідко живе вчорашнім днем і щодо глобальної ситуації (у нас же війни нема, це десь там), і щодо якісних та кількісних потреб переозброєння сучасної армії.

Ми переадресували ці слова пану Райнеру Перау, запитавши його, чи спостерігає він сьогодні зміни у головах військово-політичного командування своєї країни.

Як німецькі аташе змінюють уявлення Бундесверу

Коментуючи тезу українських підприємців щодо "інерційного мислення" європейських генералів, які досі переконані, що живуть у цілковитому мирі, очільник ANK визнав наявність певної різниці між сприйняттям реальності у мирний та воєнний час. Згадуючи недавній виступ заступниці міністра оборони України Ганни Гвоздяр, пан Перау зазначив, що і сама Україна у період між 2014 та 2022 роками у цьому плані рухалася значно повільніше. Проте зараз ситуація всередині Бундесверу стрімко трансформується завдяки постійному моніторингу подій безпосередньо з Києва.

"Я можу запевнити, що чимало німецьких офіцерів та військових аташе при посольстві Німеччини в Києві щодня виконують свою роботу: намагаються детально розібратися в усьому, що відбувається, та оперативно інформують Бундесвер і керівництво в Німеччині. Коли я читаю новини чи аналізую заяви провідних генералів німецької армії, я чітко бачу, що вони проводять модернізацію і дійсно розуміють процеси, які зараз розгортаються на українському полі бою", — зазначив він.

Переломний момент: від миру до "відчуття нагальності"

За словами Райнера Перау, європейська військова думка поступово відходить від застарілих планів, адаптуючись до сучасних криз та викликів.

"За останні роки дискусія в Німеччині зазнала кардинальних змін. В англійській мові є дуже точний вираз для цього - "sense of urgency" (відчуття нагальності, або невідкладності). І сьогодні я виразно відчуваю це "відчуття нагальності"як у німецьких військових колах, так і в німецькій політиці", — заявив Райнер Перау.

Навіщо Україна потрібна оборонці Німеччини

Також, відповідаючи на запитання журналістів під час заходу, голова AHK Ukraine наголосив, що проведення спільних профільних оборонних платформ, на кшталт конференції NAUDI та ANK є суттєвим кроком із глибоким стратегічним та прагматичним підтекстом для обох держав.

"Ми організовуємо такі конференції, оскільки це відповідає як німецьким, так і українським інтересам. Німеччина надзвичайно зацікавлена в тому, щоб Україна могла ефективно захищатися і перемогти у цій війні. Водночас ми в Німеччині прагнемо перейняти унікальний український досвід. Нам потрібні українські технології, ми прагнемо створювати міцні партнерства та розвивати власну оборонну промисловість, і Україна спроможна нам у цьому допомогти", — резюмував очільник Німецько-Української промислово-торговельної палати.