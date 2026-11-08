Не лише заморожена вода: як довше зберегти холод у холодильнику без світла

За словами авторки, у її холодильнику спосіб працює й протягом восьми годин без електрики

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Користувачка поділилася способом довше зберігати продукти холодними під час відключень світла. Вона використовує заздалегідь заморожені акумулятори холоду та пляшку з водою, які після знеструмлення перекладає на полиці холодильника.

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Про свій досвід розповіла у Threads користувачка @adriana_easy. Для цього вона радить підготувати три-чотири акумулятори холоду та одну пляшку об’ємом 1,5 літра.

Поки електрика є, їх потрібно заморозити. Коли живлення вимикають, авторка розподіляє заморожені предмети по полицях: за її спостереженням, це допомагає холодильнику утримувати холод.

Авторка готує запас холоду в ті години, коли є електропостачання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Принцип такого способу – у запасі холоду. Заморожена вода й акумулятори поступово нагріваються, поглинаючи тепло всередині камери. Вони не виробляють холод самостійно, тому результат залежить від початкової температури, тривалості відключення та того, як часто відчиняють дверцята.

У відповідях авторка пояснила, що використовує цей спосіб зараз, коли надворі немає морозу. Заповнювати холодильник ущент заради утримання температури вона не планує.

"Я поділилась своїм досвідом, що допомагає моєму холодильнику тримати холод зараз – коли морозу немає", – написала @adriana_easy.

Щоб накопичений холод зберігався довше, під час знеструмлення дверцята краще відчиняти якомога рідше й ненадовго. Саме відчуття прохолоди всередині не показує точної температури: для цього використовують холодильний термометр.

Як повідомляв "Телеграф", користувачі розповіли, що заморожені пляшки з водою працюють як акумулятори холоду та допомагають утримувати низьку температуру.