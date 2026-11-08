Ремонт хати, якій понад 100 років: чоловік показав, як власноруч оновив її (фото)

Капітальне оновлення будинку не входило в його плани

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Ремонт старого будинку – це постійний вибір: що змінити, а що залишити. Роботи можуть принести несподіванки, які вплинуть на подальший план. Доводиться оновлювати стіни, підлогу й дах і водночас вирішувати, що робити з рештою будинку.

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Користувач @vantastic_t поділився у Threads проміжними результатами ремонту старої хати. У дописі він розповів про перебіг робіт, а у відповідях пояснив, чому вирішив не чіпати фундамент.

Автор показав, як просувається оновлення старої хати

Якщо стіни не падають, ремонт старої хати може обійтися без робіт із фундаментом

"Ще в процесі, але результат вже трохи є. А так загалом багато вилазить нюансів", – написав @vantastic_t.

Користувачка у коментарях запитала, чи ремонтував автор фундамент, коли взявся оновлювати хату.

"Не було цілі капітально переробити хату, якій 100+ років. Тому фундаментом не займався. Якщо у вас не падають стіни, то краще не чіпати", – відповів @vantastic_t.

Під час ремонту автор вирішив не чіпати фундамент старої хати

Автор не став втручатися у фундамент, адже стіни старої хати не падають

Фундамент передає навантаження від будівлі на ґрунт і становить її несучу основу. Автор пояснив, чому вирішив не втручатися у фундамент саме цієї хати.

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