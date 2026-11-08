Чи можуть мобілізувати батька після розлучення, якщо дитина живе з ним: що говорить закон

Вирішальними є конкретні сімейні обставини

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В Україні чоловіка можуть мобілізувати, навіть якщо після розірвання шлюбу дитина залишилася з ним. Саме по собі спільне проживання не дає відстрочки: потрібні передбачені законом сімейні підстави та їх підтвердження.

Про умови надання відстрочки пише "Судово-юридична газета" з посиланням на роз’яснення Житомирського обласного ТЦК та СП. Значення мають самостійне виховання й утримання дитини, кількість неповнолітніх дітей та обставини, що стосуються другого з батьків.

Коли батько вважається таким, що самостійно виховує дитину

Батьки можуть домовитися, що після розлучення дитина житиме з батьком, або місце проживання визначить суд. Але таке рішення саме по собі не підтверджує, що чоловік самостійно виховує та утримує дитину відповідно до вимог закону.

Для відстрочки на цій підставі необхідно документально підтвердити відповідні обставини. Зокрема, підставами можуть бути судові рішення або смерть другого з батьків, позбавлення його батьківських прав, визнання безвісно відсутнім або відбування покарання в місцях позбавлення волі.

Що змінюється для батька трьох і більше дітей

Розлучення не позбавляє права на відстрочку чоловіка, на утриманні якого перебувають троє або більше дітей віком до 18 років. Однак якщо заборгованість зі сплати аліментів перевищує суму платежів за три місяці, скористатися цією підставою не можна.

Для багатодітних батьків доступне й онлайн-оформлення: Міністерство оборони повідомило на урядовому порталі про розширення цієї можливості в застосунку Резерв+. Подати запит можуть військовозобов’язані, у яких усі діти народилися в Україні; враховуються діти від одного або різних шлюбів, а також народжені поза шлюбом.

Автоматична перевірка підстав зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Які сімейні підстави зберігаються після розлучення

Після розірвання шлюбу чоловік не може скористатися підставами, які закон пов’язує саме з наявністю дружини. Це стосується, зокрема, інвалідності дружини або її потреби в догляді: після розлучення такі обставини у колишньої дружини не дають права на відповідне відтермінування.

Водночас залишаються інші передбачені законом сімейні підстави. Право на відстрочку може виникнути у зв’язку з утриманням дитини з інвалідністю або необхідністю постійного догляду за родичами, які належать до категорій, визначених законодавством. Для оформлення потрібні документи, що підтверджують конкретну підставу.

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