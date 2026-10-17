"Германия постепенно перенимает у Украины "чувство срочности", – глава ANK Ukarine Райнер Перау

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Ситуация в Украине и ее анализ постепенно меняют оценку военным командованием и политиками западных стран, в частности Германии, реалий нынешней войны. Наблюдая за происходящим на украинском поле боя, они вынуждены все активнее модернизироваться.

Об этом, отвечая на вопрос "Телеграфа" на полях международной конференции "Украина – Германия: сотрудничество в оборонной промышленности", заявил глава Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты (ANK) Райнер Перау.

Конференция, прошедшая 16 октября в Киеве, была организована совместно Национальной ассоциацией оборонной промышленности Украины (NAUDI) и Немецко-Украинской промышленно-торговой палатой (ANK).

Ранее, общаясь с представителями украинского оборонного бизнеса, "Телеграф" спросил, что является главным препятствием для развития их сотрудничества с западными партнерами. И, как ни странно, выяснилось, что дело не в запутанных украинских бюрократических процедурах, не в собственных потребностях Украины в оборонной продукции, влияющих на объемы экспортных поставок, и даже не в коррупции. По мнению отечественных производителей, главная проблема – значительная инертность военного командования европейских стран, которое нередко живет вчерашним днем – как в оценке глобальной ситуации (у нас ведь нет войны, она где-то там), так и в понимании качественных и количественных потребностей перевооружения современной армии.

Мы адресовали эти слова господину Райнеру Перау и спросили, наблюдает ли он сегодня изменения в мышлении военно-политического руководства своей страны.

Как немецкие атташе меняют представления Бундесвера

Комментируя тезис украинских предпринимателей об "инертном мышлении" европейских генералов, которые до сих пор убеждены, что живут в полном мире, глава ANK признал, что восприятие реальности в мирное и военное время различается. Вспоминая недавнее выступление заместителя министра обороны Украины Анны Гвоздяр, господин Перау отметил, что и сама Украина в период с 2014 по 2022 год двигалась в этом направлении значительно медленнее. Однако сейчас ситуация внутри Бундесвера стремительно меняется благодаря постоянному мониторингу событий непосредственно из Киева.

"Могу заверить, что многие немецкие офицеры и военные атташе при посольстве Германии в Киеве ежедневно выполняют свою работу: пытаются подробно разобраться во всем происходящем и оперативно информируют Бундесвер и руководство в Германии. Когда я читаю новости или анализирую заявления ведущих генералов немецкой армии, я ясно вижу, что они проводят модернизацию и действительно понимают процессы, разворачивающиеся сейчас на украинском поле боя", – отметил он.

Переломный момент: от мира к "чувству срочности"

По словам Райнера Перау, европейская военная мысль постепенно отходит от устаревших планов, адаптируясь к современным кризисам и вызовам.

"За последние годы дискуссия в Германии кардинально изменилась. В английском языке есть очень точное выражение для этого – "sense of urgency" (чувство срочности или неотложности). И сегодня я отчетливо ощущаю это "чувство срочности" как в немецких военных кругах, так и в немецкой политике", – заявил Райнер Перау.

Зачем Украина нужна немецкой оборонной промышленности

Также, отвечая на вопросы журналистов во время мероприятия, глава AHK Ukraine подчеркнул, что проведение совместных отраслевых оборонных площадок, таких как конференция NAUDI и ANK, – важный шаг, имеющий глубокий стратегический и прагматический смысл для обеих стран.

"Мы организуем такие конференции, поскольку это отвечает интересам и Германии, и Украины. Германия крайне заинтересована в том, чтобы Украина могла эффективно защищаться и победить в этой войне. В то же время мы в Германии стремимся перенять уникальный украинский опыт. Нам нужны украинские технологии, мы хотим создавать прочные партнерства и развивать собственную оборонную промышленность, и Украина способна нам в этом помочь", – подытожил глава Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты.