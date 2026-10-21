Артем Рудиченко про те, як Slot City використовує АІ в маркетингу

Видача креативів завдяки залученню штучного інтелекту зросла в кілька разів

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Slot City повністю перебудував маркетинговий продакшн, інтегрувавши генеративний штучний інтелект у робочі процеси. Перехід змінив логіку створення креативів, роботу з візуальною ідентичністю бренду та розподіл ресурсів креативної команди.

Про трансформацію процесів розповіли медіа SBC Eurasia CEO Slot City Артем Рудиченко та експертка із бренд-комунікацій компанії Ганна Чумаченко.

"Для нас AI — не про економію, хоч витрати справді знизилися в кілька разів. Найбільша зміна для нас у швидкості та керованості процесу. Сьогодні ми можемо оперативно тестувати ідеї, змінювати креатив під конкретну задачу й не втрачати тижні на перезапуск виробництва. Це дає команді значно більше свободи і водночас дозволяє краще контролювати результат", — зазначає Артем Рудиченко, СЕО Slot City.

Артем Рудиченко

Раніше створення відеоролика було тривалим процесом. Креатив, препродакшн, продакшн і постпродакшн займали до двох місяців, і будь-яка правка в готовому матеріалі могла потребувати повторних зйомок. Сьогодні шлях від ідеї до результату вкладається приблизно у два тижні. Окремий кадр генерують і замінюють за кілька годин, а видача креативів зросла вп'ятеро.

Кадр із відео на YouTube-каналі Slot City: https://youtu.be/UYipZckn530

Сам по собі AI вже став ринковим стандартом. За даними Gartner, 77% організацій, що впровадили GenAI, застосовують його для створення креативу. Canva у звіті за 2026 рік фіксує 97% маркетингових лідерів, які щодня працюють з AI. Різницю між компаніями визначають глибина впровадження технології та те, як вони використовують вивільнений ресурс.

У Slot City цей ресурс отримала креативна команда. Ганна Чумаченко розповідає, як змінився баланс у роботі: "AI значно скоротив технічну частину роботи, але не креативну. Навпаки, тепер у команди більше часу на пошук ідей, артдирекцію та розвиток візуального стилю".

Ганна Чумаченко

Контент бренду тримається на вигаданих світах, персонажах і маскотах. Кожна гра має власну візуальну історію, і разом вони формують велику систему світів Slot City. Щоб нові AI-візуали залишалися її частиною, команда контролює характер бренду, візуальні правила й деталі. Наступним полем конкуренції компанія вважає здатність побудувати навколо технології власний впізнаваний світ.