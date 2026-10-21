Артем Рудиченко о том, как Slot City использует AI в маркетинге

Выдача креативов благодаря привлечению искусственного интеллекта выросла в несколько раз

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Slot City полностью перестроил маркетинговое производство, интегрировав генеративный искусственный интеллект в рабочие процессы. Это изменило подход к созданию креативов, работе с визуальной идентичностью бренда и распределению ресурсов креативной команды.

О трансформации процессов рассказали медиа SBC Eurasia CEO Slot City Артем Рудиченко и эксперт по бренд-коммуникациям компании Анна Чумаченко.

"Для нас AI – не про экономию, хотя расходы действительно снизились в несколько раз. Главное изменение для нас – скорость и управляемость процесса. Сегодня мы можем оперативно тестировать идеи, адаптировать креатив под конкретную задачу и не тратить недели на перезапуск производства. Это дает команде гораздо больше свободы и в то же время позволяет лучше контролировать результат", – отмечает CEO Slot City Артем Рудиченко.

Артем Рудиченко

Раньше создание видеоролика было длительным процессом. На разработку креатива, препродакшн, продакшн и постпродакшн уходило до двух месяцев, а любая правка готового материала могла потребовать повторных съемок. Сегодня путь от идеи до результата занимает около двух недель. Отдельный кадр генерируют и заменяют за несколько часов, а выдача креативов выросла в пять раз.

Кадр по видео на YouTube-канале Slot City: https://youtu.be/UYipZckn530

Сам по себе AI уже стал рыночным стандартом. По данным Gartner , 77% организаций, внедривших GenAI, используют его для создания креативов. Canva в отчете за 2026 год отмечает, что 97% руководителей маркетинговых подразделений ежедневно работают с AI. Компании различаются глубиной внедрения технологии и тем, как используют высвободившиеся ресурсы.

В Slot City эти ресурсы получила креативная команда. Анна Чумаченко рассказывает, как изменился баланс в работе: "AI значительно сократил техническую часть работы, но не творческую. Напротив, теперь у команды больше времени на поиск идей, арт-дирекцию и развитие визуального стиля".

Анна Чумаченко

Контент бренда строится на вымышленных мирах, персонажах и маскотах. У каждой игры своя визуальная история, и вместе они формируют большую систему миров Slot City. Чтобы новые визуальные материалы, созданные с помощью ИИ, оставались ее частью, команда следит за характером бренда, визуальными правилами и деталями. Следующим полем конкуренции компания считает способность создать вокруг технологии собственный узнаваемый мир.