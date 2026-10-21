Уряд не може захистити інтереси "Укрнафти" в історії зі Злочевським, — Кущ

Експерт говорить, що мільярдні ризики нікуди не зникли

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Корупційний скандал, пов’язаний зі Стинавським нафтовим родовищем, прокоментував економіст Олексій Кущ.

"Дуже цікавий пост Бориса Кушнірука – написав експерт на своїй сторінці в Фейсбук. — Він пише про ризик потенційних втрати для держави на суму понад мільярд гривень внаслідок дуже дивних дій/бездіяльності Мінекономіки. Нова публікація економіста Бориса Кушнірука про Стинавське родовище — це вже не просто історія про конфлікт навколо спецдозволів.

Це історія про те, як держава реагує на загрозу значних бюджетних втрат. За наведеними автором оцінками, зменшення площі аукціонної ділянки може скоротити стартову ціну на 35–40%, а потенційні втрати бюджету перевищити мільярд гривень".

"І що ми бачимо? – продовжує Олексій Кущ. — Державна "Укрнафта" двічі безрезультатно намагається ініціювати відкритий аукціон.

Держгеонадра залишають заявки без розгляду, посилаючись на спецдозвіл "Парі Нафтогаз", який повязують з родиною Миколи Злочевського. СБУ звертається до Мінекономіки щодо службової перевірки. Міністерство Олександра Кравченка повідомляє, що питання не належить до його компетенції, та пересилає звернення Держгеонадрам. У підсумку мільярдні ризики нікуди не зникають, а державна машина зосереджується на процедурному листуванні.

Окреме питання Кабміну: чи хтось оцінює можливі фінансові наслідки цієї ситуації? Чи розраховував уряд, скільки бюджет може недоотримати через зменшення площі аукціону? І чому досі немає публічної відповіді, як держава збирається забезпечити прозору конкуренцію? На тлі потреб оборонного бюджету така управлінська пасивність потребує пояснень. Мільярд гривень — не та сума, щодо якої достатньо відповісти "не наша компетенція".