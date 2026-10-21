Є перешкода. Чи піднімуть зарплати військовим і скільки вони отримують зараз

Наразі питання підвищення зарплат військовим є дуже складним

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Комітет Верховної Ради з питань бюджету одноголосно підтримав правки до проєкту Державного бюджету на 2027 рік, якими пропонується підвищити зарплати військових на тилових посадах на 20%. Проте, попри те, що збільшення грошового забезпечення військових залишається пріоритетом, головною перешкодою для цього є брак фінансового ресурсу.

Про це заявив народний депутат від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, кошти партнерів мають чітке призначення, тому їх також не можна спрямувати на фінансування війська.​

Що проголосували на Комітеті?

Народний депутат України, член фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що 21 жовтня Комітет Верховної Ради з питань бюджету одноголосно підтримав правки до проєкту Державного бюджету на 2027 рік, згідно з якими пропонується переглянути зарплати військових на тилових посадах. Виплати пропонується збільшити на 20% – тобто з нинішніх 30 тисяч гривень до 36 тисяч гривень.

"Це буде доручення уряду, тож ще треба буде відстояти в залі і потім дотиснути уряд змінити свою постанову щодо зарплат військових. Але це великий крок, який може зробити Парламент для підняття зарплат військових", – написав Железняк.

Чи реально збільшити зарплати військовим?

Своєю чергою, Федір Веніславський зазначив, що зараз Україна не має можливості повністю закрити всі потреби Міноборони у 2026 році, а в бюджеті на 2027-й витрати на війну ще більше зростають. Тож питання збільшення виплат порушуватимуть у міру появи додаткових фінансових ресурсів, але конкретних сум і строків підвищення гршового забезпечення він не вказав.

"Необхідність поступового збільшення грошового забезпечення військовослужбовців в залежності, насамперед від сфери діяльності у війську, від характеру виконання бойових задач, це те, що і для президента, і для парламенту, і для Кабінету Міністрів є задачею номер один. Але на сьогодні проблеми фінансового ресурсу є колосальними. Зараз ми також не маємо ще можливості повністю закрити всі потреби в 2026 році. Формуємо бюджет на 2027 рік. Там, йде зростання витрат на війну. Тому дійсно ключове питання номер один — це пошук фінансового ресурсу. Будемо в міру можливості розширення цих надходжень, я думаю, також ставити питання щодо збільшення мотиваційних виплат для наших військовослужбовців", — сказав Веніславський.

Скільки отримують військові у 2026 році?

У Міністерстві оборони України пояснили, що у 2026 році грошове забезпечення військових в Україні стартує від 30 тисяч гривень на місяць для тилових посад. Проте, разом з бонусами та бойовими виплатами, воно може сягати до 460 000 гривень на місяць залежно від зони виконання завдань і характеру бойових дій.

Базове грошове забезпечення військовослужбовців

Базовий мінімум: від 30 000 грн на місяць (включає оклад за посадою, званням та вислугою років).

Виплата в тилу: 10 000 грн додаткової винагороди щомісяця для тих, хто перебуває поза зоною бойових дій та не отримує бойових виплат.

Основна частина грошового забезпечення військовослужбовців. Інфографіка МОУ

Додаткові та бойові виплати

30 000 грн — за виконання бойових або спеціальних завдань згідно з наказами поза передовою.

50 000 грн — для керівного складу у штабах та органах управління, що здійснюють оперативне керування військами на передовій.

70 000 грн — за виконання завдань на відстані до ротного опорного пункту включно.

100 000 грн — за безпосередню участь у бойових діях на лінії зіткнення.

170 000 грн — за виконання завдань на відстані до взводного опорного пункту, в "сірій" зоні, на окупованій території або території противника.

Додаткова винагорода 10 000 гривень передбачена для тих, хто не отримує бойові виплати. Інфографіка МОУ

Добові набавки та бонуси

20 000 грн на добу — за участь у діях з відновлення (повернення) втрачених позицій.

40 000 грн на добу — за участь у штурмових діях.

100 000 грн — за кожного захопленого в полон супротивника.

15 000 грн — за кожного знищеного ворога в контактному бою (за наявності відеофіксації).

Найбільші виплати у війську передбачені за найризикованішу роботу. Інфографіка МОУ

Який максимальний розмір виплат може отримати військовий

Загальна сума щомісячних бойових виплат не може перевищувати 460 000 гривень. Проте базове грошове забезпечення, бонуси за результат бойових дій, а також одноразова допомога за укладення першого контракту додаються до цієї суми окремо.

На одному з українських сервісів з пошуку роботи також пропонуються вакансії у Збройних силах України. Залежно від посади та умов служби, пропонується зарплатня від 21 тисячі гривень з можливістю отримувати до 190 тисяч гривень на місяць.

Вакансії для військових на одному з українських сервісів з пошуку роботи

Вакансії для військових на одному з українських сервісів з пошуку роботи

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